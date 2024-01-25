"Будем платить страшную цену": полковник анонсировал очень жесткую мобилизацию

В Украине хотят начать жесткую мобилизацию, "мягкой" ожидать не следует. Об этом заявил военный обозреватель и полковник в отставке Сергей Грабский, сообщает Hromadske.
Он считает, что все общество якобы несет ответственность за проблемы с мобилизацией.
"Сейчас всем надо осознать, что мобилизация не будет "мягкой" и удобной. Как говорится, "розовых пони" не будет. Будет очень неудобная, суровая и жесткая мобилизация. Другой быть не может", - сказал он.видео дня
Полковник говорит, что у украинцев нет мотивации идти воевать из-за многолетних нарративов украинских политиков, которые говорили, что нужно иметь контрактную армию.
"Как бы сейчас наши политики не играли с теми законопроектами, в результате нашей инфантильной, безответственной (причем нашей, тотально нашей) политики мы будем платить страшную цену за то, что делали последние 30 лет. По-другому никак не будет, у нас других людей нет", - добавил Грабский.
Мобилизация в Украине
Как сообщал Главред, бронирование от мобилизации на службу в Украине предоставят деятелям культуры, которые работают на стратегических предприятиях, например, ряду медийщиков.
При этом, количество желающих вступать в ряды ВСУ исчерпано, а в любой большой войне мобилизация все равно придет к принуждению, отметила лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская.
Также, в Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.
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