"Будем платить страшную цену": полковник анонсировал очень жесткую мобилизацию

Сергей Грабский заявил, что все украинцы "несут ответственность" за проблемы с мобилизацией.

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Полковник анонсировал очень жесткую мобилизацию / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, УНИАН

В Украине хотят начать жесткую мобилизацию, "мягкой" ожидать не следует. Об этом заявил военный обозреватель и полковник в отставке Сергей Грабский, сообщает Hromadske.

Он считает, что все общество якобы несет ответственность за проблемы с мобилизацией.

"Сейчас всем надо осознать, что мобилизация не будет "мягкой" и удобной. Как говорится, "розовых пони" не будет. Будет очень неудобная, суровая и жесткая мобилизация. Другой быть не может", - сказал он. видео дня

Полковник говорит, что у украинцев нет мотивации идти воевать из-за многолетних нарративов украинских политиков, которые говорили, что нужно иметь контрактную армию.

"Как бы сейчас наши политики не играли с теми законопроектами, в результате нашей инфантильной, безответственной (причем нашей, тотально нашей) политики мы будем платить страшную цену за то, что делали последние 30 лет. По-другому никак не будет, у нас других людей нет", - добавил Грабский.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, бронирование от мобилизации на службу в Украине предоставят деятелям культуры, которые работают на стратегических предприятиях, например, ряду медийщиков.

При этом, количество желающих вступать в ряды ВСУ исчерпано, а в любой большой войне мобилизация все равно придет к принуждению, отметила лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская.

Также, в Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.

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