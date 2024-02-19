"Просто чудо": в Литве впечатлены боеспособностью ВСУ в условиях дефицита БК

Ландсбергис беспокоится, что его страна окажется следующей целью для России в случае проигрыша Украины.

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Украине надо больше оружия, подчеркнул Ландсбергис / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, УНИАН

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис не скрыл своего удивления эффективностью ведения боев украинской армией даже в условиях дефицита боеприпасов и сокращения военной помощи Запада. Вместе с тем, министр призвал не затягивать с новыми поставками вооружения.

На встрече в Брюсселе Ландсбергис заявил, что Украина испытывает острую нехватку боеприпасов для продолжения войны, цитирует его BILD.

По его словам, соотношение используемых снарядов составляет шесть к одному: то есть в ответ на каждые шесть ракет, которые используют россияне, украинцы могут выпустить только одну.

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"Просто чудо, что украинцы держатся так долго. Путин не намерен останавливаться. Если Украина падет, все понимают, что мы будем следующими", - заявил Ландсбергис.

Ситуация на фронте

Путин воспользовался неопределенной ситуацией вокруг дальнейшей помощи США Украине и погнал свои войска в новое масштабное наступление. Эксперты констатируют медленное, но постоянное продвижение захватчиков, к примеру, в Запорожской области.

По словам украинского командования, недавние блокировки пакетов военной помощи в США и ЕС привели к катастрофической нехватке артиллерии на линии фронта в Авдеевке. Еще летом обе стороны забрасывали друг друга снарядами примерно в равных количествах. Теперь соотношение примерно один к пяти.

Без своевременной помощи от США Украине грозит позиционная война, а в перспективе - заморозка войны с Россией, убежден руководитель Центра военно-правовых исследований АлександрМусиенко.

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уточнил, что у самой Украины при таком раскладе "ресурсов хватит на два месяца".

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