Запрет США на передачу разведданных привел к увеличению потерь ВСУ – Time

Главное:
- За последние дни потери ВСУ могли существенно увеличиться
- Самая большая проблема - это моральное состояние украинских войск
За последние дни потери ВСУ могли увеличиться в результате решения США приостановить передачу военной разведывательной информации Украине.
"Из-за этой паузы (в передаче США разведданных, - ред.) есть сотни погибших украинцев", - говорится в публикации Time со ссылкой на пятерых высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных офицеров.
Уточняется, что самая большая проблема - это моральное состояние украинских войск, поскольку ВСУ вынуждены воевать без некоторых из лучших систем вооружения, не из-за российских атак, а из-за отношения США, что дает преимущество врагу на передовой.
Авторы отмечают, что наиболее остро это повлияло на украинцев в Курской области, где Вооруженные силы пытаются удержать полосу территории, которую они захватили во время наступления в прошлом августе.
"Президент Зеленский рассматривает этот регион как критический источник рычагов в любых будущих мирных переговорах с россиянами. Его цель - обменять части территории Курска на украинские земли, оккупированные Россией", - говорится в статье.
Журналисты пишут, что после того, как США прекратили обмен разведданными, россияне быстро продвинулись в Курской области, пытаясь перерезать украинские линии снабжения.
Что говорят в Киеве
Источник в правительстве Зеленского подтвердил, что операции в Курской области больше всего пострадали от потери доступа к разведданным США. Украинцы потеряли способность обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и других самолетов, когда те взлетают в России.
Как следствие, Украина имеет меньше времени, чтобы предупредить гражданских и военных о риске приближения авиаудара или ракеты. Потеря разведданных США также ухудшила способность украинских сил наносить удары на большие и средние расстояния по российским целям.
Приостановка помощи США Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Франция готова передавать Киеву свои разведданные вместо США. Французская разведка суверенна и имеет собственные возможности, сообщил Себастьян Лекорню.
Напомним, ранее сообщалось о том, что компания Maxar, специализирующаяся на спутниковых снимках высокого качества, ограничила бесплатный доступ к своим изображениям. Однако информация о полном запрете для Украины не соответствует действительности.
Как сообщал Главред, США временно приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News. Она уточнила, что вопрос дальнейшего финансирования находится на рассмотрении, а решение еще не принято.
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Что известно о Time?
Time – американский еженедельный журнал и информационный портал. Штаб-квартира издания находится в Нью-Йорке. Также у Time есть подразделения в Европе, Латинской Америке, Гонконге и Австралии.
Тime является ядром WarnerMedia – крупнейшего в мире холдинга в области СМИ и шоу-бизнеса.
Также журнал Time известен тем, что в последнем декабрьском номере называет "человека года". Номинация присуждается людям с 1927 года, а первым ее удостоился летчик Чарльз Линдберг, который стал первым в истории, кому удалось в одиночку перелететь Атлантику, пишет Википедия.
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