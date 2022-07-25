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Хотели прорваться под Изюмом: бойцы ВСУ на Харьковщине разбили танки войск России

25 июля 2022, 19:00

Военные 93-й Омбр только за ночь и утро уничтожили 5-7 танков российских оккупантов, сказал Роман Доник.

ВСУ сожженный танк РФ
Украинские военные сожгли танки российских войск под Изюмом / Telegram-канал Романа Доника

Бойцы Вооруженных сил Украины под Изюмом Харьковской области сокрушили вражескую технику. За ночь и утро украинские военные уничтожили 5-7 танков оккупантов. Потери противника уточняются.

В своем Telegram-канале волонтер Роман Доник рассказал, что работу грамотно выполнили бойцы 93-й Отдельной механизированной бригады ВСУ Холодный яр. Они сожгли технику российских войск, которая планировала осуществить "прорыв".

"По предварительным данным только за ночь и утро поражено 5-7 танков, которыми планировали очередной "прорыв". Уточняются потери противника", – рассказал он и опубликовал видео.

Также он показал кадры сгоревшей бронетехники оккупантов. На фотоснимках можно увидеть, как одному из российских Т-72 снесло башню.

Танк РФ
Кадры сгоревших танков РФ под Изюмом Харьковской области / Telegram-канал Романа Доника
ВСУ сожженный танк РФ
Кадры сгоревших танков РФ под Изюмом Харьковской области / Telegram-канал Романа Доника
ВСУ сожженный танк РФ
Кадры сгоревших танков РФ под Изюмом Харьковской области / Telegram-канал Романа Доника

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 25 июля в ходе своего вечернего видеообращения фактически ответил главе МИД РФ Лаврову на его заявление о якобы намерении России, дескать, "избавить украинцев от антинародного и антиисторического режима". Президент подчеркнул, что нападать на Украину могут только те, кто не знает истории страны. Украинцы никогда не отдадут свою независимость.

Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на южном фронте произошел перелом – ВСУ получили преимущество над войсками РФ на Херсонщине и перешли к контрнаступательным действиям. По его прогнозу, оккупированный Херсон могут освободить уже в сентябре.Читайте такжеАрмия Украины мощным ударом из HIMARS накрыла воинскую часть и склад войск РФ в Луганске – Арестович

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал о том, что Украина готовится к худшему сценарию. По его словам, Путин может "додавить" Лукашенко, и тогда возникнет риск нападения Беларуси на северные и западные области Украины. Государство уже работает над укреплением обороны на нескольких направлениях.

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ВСУ Харьковская область Роман Доник война России и Украины
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