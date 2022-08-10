Готовились к "референдуму": партизаны атаковали штаб "Единой России" в Мелитополе

Партизаны атаковали штаб "Единой России" в Мелитополе / РИА Мелитополь

В Мелитополе Запорожской области, который оккупировали российские военные, отработали украинские партизаны. Они взорвали штаб путинской "Единой России". Там готовились к проведению "референдума". Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Партизаны "передали привет" всем, кто планирует принять участие в организации "референдума".

"В ночь с 8 на 9 августа пока ВСУ отрабатывало по военным базам, расположенным в промзонах, около 22:00 взрыв прогремел и в самом центре города возле штаба "Единой России". Он разместился в ТЦ "Фокстрот". Там гастролеры из рашки вместе с предателями готовятся к липового голосования. Штабу изрядно "испортили фасад", - передает издание.

Сообщается, что некоторые руководители избиркома после этого "ушли в запой".

Партизаны атаковали штаб "Единой России" в Мелитополе / РИА Мелитополь

Партизаны атаковали штаб "Единой России" в Мелитополе / РИА Мелитополь

Ранее сообщалось, партизаны подрезали двух колаборанток, участвовавших в подготовке к проведению "референдума". Оккупанты РФ отреагировали буднично - они назначили виновника, поймав на улице первого попавшегося, назвав его "участником АТО".

В аннексированном Россией Крыму украинские партизаны передали в больницу российским оккупантам пирожки, в которых был крысиный яд. В результате восемь путинских солдат погибли, 18 - в реанимации.

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