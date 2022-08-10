Трагическая ночь на Днепропетровщине: враг накрыл "Градами" жилые дома, 11 человек погибли

В ночь на 10 августа оккупанты обстреляли Днепропетровскую область / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

Прошлой ночью российские захватчики обстреляли из РСЗО Град Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки погибли 11 человек, еще 13 - получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Трагическая ночь... В Никопольском районе российская армия убила 11 человек, ранила - 13. Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах. Под огонь попали Марганец и Мировская громада", - написал Резниченко в Telegram.

По его словам, в Марганце 10 человек погибли, 11 - пострадали. Десять - в больнице, семеро из них тяжелые. В городе повреждены более 20 многоэтажек, ЦПАУ, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько административных помещений.

Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч местных жителей оставлись без света. Работают аварийные бригады электриков.

В Вышетарасовке Мировской громады погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. В селе повреждены 11 частных домов и газопроводы. До тысячи людей остались без газа.

"Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Муж лечится дома", - добавил он.

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Как сообщал Главред, 4 августа оккупанты обстреляли Торецк. Российские захватчики ударили по населенному пункту из артиллерии и попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей.

В результате обстрела погибли по меньшей мере 8 человек, еще четверо - были ранены. Известно о том, что среди пострадавших было трое детей.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал обстрел Торецка Донецкой области очередным терактом, который совершает Россия.

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