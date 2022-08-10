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"Крыму надо потерпеть!": Гиркин высмеял оправдания Минобороны РФ по взрывах в Новофедоровке

10 августа 2022, 08:50

Даже он не верит заявлениям Минобороны РФ.

Гикрин, Шойгу
Гикрин, Шойгу / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не поверил в версию Министерства обороны России по взрывах в Новофедоровке.

"В общем, МО РФ заявило, что в Новофедоровке были складированы боеприпасы, они взорвались, но атаки по ним не было. Вот лежали себе, а потом ( сразу одновременно в двух местах) взяли и взорвались. Бывает, чо…. Один шанс на миллион в миллион лет, но каких только чудес не бывает в армии (особенно в нашей). А если кто подумает, что официальные лица МО вводят общественность в заблуждение, то я решительно отвергаю подобную возможность!", - иронично написал Гиркин.

Также он вспомнил вранье командования РФ, которое они распространяли ранее.

"Всем широко известно, что Фанерный Маршал (Сергей Шойгу - ред.) и его соратники лгать не могут… максимум - немножко увлекутся (как в случае с 30 тысячами "сирийских добровольцев, жаждущих принять участие в СВО"… не говоря уже о том, что "наша армия снабжена всем необходимым"). Но разве увлечённые люди - это плохо? Разве умение фантазировать ( и даже креативить) - стало не достоинством, а пороком? Нет, нет и нет! Поэтому всему Крыму надо потерпеть! - "Донбасс терпел и вам велел!". И заметьте - Донбасс терпел 8 лет и до сих пор терпит!", - высказался Гиркин.

Взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. Первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.

До 2014 года это была база ВМС Украины. Сейчас там базируется 43-й истребительный авиационный полк РФ. В его составе находятся преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Отсюда русская армия осуществляла авианалеты и бомбардировки украинских городов.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму 9 августа. В заявлении замминистра обороны Анны Маляр говорится, что ведомство не может установить причину возгорания на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыму. Не исключается провокация.

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