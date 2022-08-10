"Мы здесь при чем?": Подоляк назвал причину взрывов в Крыму

Взрывы в Крыму, Михаил Подоляк / скриншот

В Офисе Президента Украины отрицают причастность Киева к взрывам на аэродроме в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в эфире "Дождя" назвал возможные причины произошедшего.

"Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Подоляк.

По его словам, причины этих взрывов могли быть любыми - от детонации боеприпасов, о которой говорит Минобороны России, до "головотяпства" в российской армии.

"Может ли это быть кто-то из партизанского движения, которое набирает обороты? Конечно, потому что люди, которые жили в оккупации, понимают, что время оккупации заканчивается и нужно свою позицию проявлять. Это происходит потому, что возврат [захваченного Крыма] обязан быть", — сказал Подоляк.

Взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. Первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.

До 2014 года это была база ВМС Украины. Сейчас там базируется 43-й истребительный авиационный полк РФ. В его составе находятся преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Отсюда русская армия осуществляла авианалеты и бомбардировки украинских городов.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму 9 августа. В заявлении замминистра обороны Анны Маляр говорится, что ведомство не может установить причину возгорания на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыму. Не исключается провокация.

Читайте также: