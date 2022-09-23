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Россия за месяц может мобилизовать 100 тысяч человек – полковник ВСУ

23 сентября 2022, 11:06

Москва будет постепенно восстанавливать резервы, первые мобилизованные попадут на фронт как минимум через месяц, считает Роман Свитан.

Войска РФ, Свитан
В России будет несколько волн мобилизации по 100 тысяч человек - эксперт / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

После объявления мобилизации Россия сможет подготовить максимум 100 тысяч человек. Они планируют постепенно восстанавливать свои резервы. Первые мобилизованные попадут на фронт как минимум через месяц. Вероятно, будет несколько волн по сто тысяч человек в период полтора-два месяца. Об этом заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что мобилизационные мероприятия в России больше похожи на сборы резервистов с боевой стрельбой. К тому же военное положение в стране так и не объявили.

По его словам, за месяц агрессор сможет подготовить около 100 тысяч человек. Постепенно россияне будут пополнять свои резервы. Новые военные попадут на фронт минимум через месяц, не раньше.

"Максимум в течение месяца они смогут подготовить - это 100 тысяч человек. То есть вот это движение, которое мы видим, оно больше медийное. Волны, как таковой, большой не будет. Они будут плавно их восстанавливать. Первые резервисты, которых сейчас мы видим, которые едут автобусами, они придут на наш фронт как минимум через месяц, не раньше", - объяснил Свитан.

Также Роман Свитан подчеркнул, что в России, вероятно, будет несколько волн по 100 тысяч человек. Период – полтора-два месяца.

Путин объявил в России частичную мобилизацию

Глава Кремля Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории России. Москва намерена отправить на войну против Украины военных запаса и лиц, которые проходили срочную службу. Страна-агрессор собирается признать и "референдумы" на оккупированнх украинских территориях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что Москва собирается призвать 300 тысяч резервистов. Он признал, что России не хватает войск для проведения операции по оккупации Украины.

Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что в первую волну Россия сможет призвать не более 40-50 тысяч человек. Больше людей россиянам в такие сроки подготовить не удастся.

Задача Москвы – стабилизировать линию фронта и не дать возможности ВСУ для дальнейшего продвижения.

Смотрите видео ТСН - журналист Цимбалюк рассказал о мобилизации в России

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