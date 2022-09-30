Украинские военные освободили Ямполь в Донецкой области

Ямполь был в оккупации с 29 апреля этого года.
Украинские военные продолжают мощное контрнаступление по всей линии фронта. Им удалось освободить Ямполь в Лиманском районе Донецкой области. Об этом рассказал один из украинских защитников, который записал видео на фоне Ямпольского учебно-воспитательного комплекса. Видео уже разлетелось в Сети.
"Ну что, котики, Ямполь наш!" - сказал военный.
Известно, что этот поселок городского типа был оккупирован российскими войсками с 29 апреля этого года. Освободили его сегодня, 30 сентября.
Ямполь находится в 18 км от Лимана, а также в 50 км от Северодонецка и Лисичанска.
Стоит отметить, что пока эту новость официально не подтвердил Генштаб или представители украинской власти.
Ситуация в Лимане
Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что Вооруженные силы Украины укрепляют позиции около Лимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу, освобождая все новые населенные пункты.
27 сентября офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадим сообщил, что украинские воины вернули контроль над селом Коровий Яр в Лиманской тергромаде Донецкой области. Также ранее сообщалось, что украинские военные зашли в село Редкодуб в Донецкой области.
Также ранее сообщалось, что украинские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой области – село Яцковка. Это село расположено через реку Оскол от админграницы Харьковской и Донецкой областей.
28 сентября стало известно, что украинские военные освободили поселок Новоселовка в Донецкой области, который расположен в 9 километрах от Лимана.
Военный корреспондент Андрей Цаплиенко заявил, что украинские военные прорвали оборону оккупантов на дороге Дробышево-Ставки. По его данным, вскоре группировка российских военных может оказаться в "котле".
Другие новости:
- РФ обстреляла Днепр, Николаев и Запорожье: есть раненые и погибший, сгорели полсотни автобусов
- Путин не доверяет Минобороны и напрямую командует войсками на фронте - ISW
- РФ ударила ракетой по гражданской колонне на выезде из Запорожья: 23 погибших, 28 раненых