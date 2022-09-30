Украинские военные освободили Ямполь в Донецкой области

Украинские военные освободили Ямполь / Коллаж фото Википедия, скриншот

Украинские военные продолжают мощное контрнаступление по всей линии фронта. Им удалось освободить Ямполь в Лиманском районе Донецкой области. Об этом рассказал один из украинских защитников, который записал видео на фоне Ямпольского учебно-воспитательного комплекса. Видео уже разлетелось в Сети.

"Ну что, котики, Ямполь наш!" - сказал военный.

Известно, что этот поселок городского типа был оккупирован российскими войсками с 29 апреля этого года. Освободили его сегодня, 30 сентября.

Ямполь находится в 18 км от Лимана, а также в 50 км от Северодонецка и Лисичанска.

Стоит отметить, что пока эту новость официально не подтвердил Генштаб или представители украинской власти.

Украинские военные освободили Ямполь / Скриншот

Ситуация в Лимане

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что Вооруженные силы Украины укрепляют позиции около Лимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу, освобождая все новые населенные пункты.

27 сентября офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадим сообщил, что украинские воины вернули контроль над селом Коровий Яр в Лиманской тергромаде Донецкой области. Также ранее сообщалось, что украинские военные зашли в село Редкодуб в Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что украинские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой области – село Яцковка. Это село расположено через реку Оскол от админграницы Харьковской и Донецкой областей.

28 сентября стало известно, что украинские военные освободили поселок Новоселовка в Донецкой области, который расположен в 9 километрах от Лимана.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко заявил, что украинские военные прорвали оборону оккупантов на дороге Дробышево-Ставки. По его данным, вскоре группировка российских военных может оказаться в "котле".

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