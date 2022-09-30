Защитники Украины вероятно завершили окружение Лимана и смогут взять город - ISW

Украинские войска смогут взять Лиман, убеждены эксперты Института изучения войны / Фото УНИАН

К концу дня 29 сентября Вооруженные силы Украины вероятно завершили окружение российской группировки в районе Лимана. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

"Украинские войска прорвали оборону РФ в районе Ставок (в 10 км севернее Лимана) и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем поставок и выезда для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана", - пишут эксперты ISW.

Отмечается, что подразделения БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, державшие оборону в районе Дробышево и в Лимане, оказались в "чрезвычайно сложной" ситуации.

Защитники Украины атакуют Лиман с трех направлений и уже перерезали доступ оккупантов к критической дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей группировку врага в самом Лимане.

"Украинские войска смогут взять Лиман", - убеждены эксперты Института изучения войны.

Ситуация в Лимане

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что Вооруженные силы Украины укрепляют позиции около Лимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу, освобождая все новые населенные пункты.

27 сентября офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадим сообщил, что украинские воины вернули контроль над селом Коровий Яр в Лиманской тергромаде Донецкой области. Также ранее сообщалось, что украинские военные зашли в село Редкодуб в Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что украинские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой области – село Яцковка. Это село расположено через реку Оскол от админграницы Харьковской и Донецкой областей.

28 сентября стало известно, что украинские военные освободили поселок Новоселовка в Донецкой области, который расположен в 9 километрах от Лимана.

Другие новости: