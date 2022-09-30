Защитники Украины вероятно завершили окружение Лимана и смогут взять город - ISW

ВСУ атакуют Лиман с трех направлений и перерезали доступ к дороге, которая является основной наземной линией связи, поддерживающей группировку врага в Лимане.
К концу дня 29 сентября Вооруженные силы Украины вероятно завершили окружение российской группировки в районе Лимана. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.
"Украинские войска прорвали оборону РФ в районе Ставок (в 10 км севернее Лимана) и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем поставок и выезда для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана", - пишут эксперты ISW.
Отмечается, что подразделения БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, державшие оборону в районе Дробышево и в Лимане, оказались в "чрезвычайно сложной" ситуации.
Защитники Украины атакуют Лиман с трех направлений и уже перерезали доступ оккупантов к критической дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей группировку врага в самом Лимане.
"Украинские войска смогут взять Лиман", - убеждены эксперты Института изучения войны.
Ситуация в Лимане
Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что Вооруженные силы Украины укрепляют позиции около Лимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу, освобождая все новые населенные пункты.
27 сентября офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадим сообщил, что украинские воины вернули контроль над селом Коровий Яр в Лиманской тергромаде Донецкой области. Также ранее сообщалось, что украинские военные зашли в село Редкодуб в Донецкой области.
Также ранее сообщалось, что украинские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой области – село Яцковка. Это село расположено через реку Оскол от админграницы Харьковской и Донецкой областей.
28 сентября стало известно, что украинские военные освободили поселок Новоселовка в Донецкой области, который расположен в 9 километрах от Лимана.
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