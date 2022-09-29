Поражение РФ в Лимане неизбежно: аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ

Крах лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и на западе Луганской областей.
Вооруженные силы Украины продвинулись к западу, северу и северо-востоку от Лимана Донецкой области и работают над завершением оцепления российских войск в городе и вдоль северного берега реки Северский Донец. Защитники Украины уже могут нанести удар по позициям и коммуникациям, которые поддерживают лиманскую группировку россиян. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).
"Крах лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западе Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска", - говорится в отчете.
В ISW сообщают, что 28 сентября украинские войска продолжали добиваться значительных успехов вокруг Лимана, наступая с севера вдоль дуги Зеленая Долина - Колодези и с юго-востока в районе Ямполя. В частности, ВСУ:
- взяли под контроль Зеленую Долину (15 км к северу от Лимана) и продвинулись к востоку, чтобы взять под контроль Колодези (11 км к северо-востоку от Лимана);
- продвинулись к юго-востоку от Колодези и ведут бои в окрестностях Торского, всего в 12 км к северо-востоку от Лимана;
- скопились возле Ямполя (13 км юго-восточнее Лимана) и прорвали там российские оборонительные рубежи, чтобы продвинуться на Торское с юго-запада;
- атакуют Шандриголово, примерно в 10 км северо-западнее Лимана;
- освободили Новоселовку, к югу от Шандриголового и в 10 км северо-западнее Лимана;
- пытаются взять под контроль дорогу Сватово-Лиман, сейчас критическую наземную линию связи (GLOC) для российской группировки в Лимане.
Тем временем Минобороны России не смогло информационно подготовить свое население к неизбежному поражению в Лимане. Вероятно, это приведет к еще большему понижению и без того низкого боевого духа россиян.
"Гневная реакция российского информационного пространства, вероятно, сыграла свою роль в том, что Путин объявил частичную мобилизацию вскоре после первого масштабного контрнаступления Украины, пытаясь усилить подразделения армии РФ", - отмечают аналитики.
Ситуация в Лимане
Аналитики Института изучения войны сообщили, что Вооруженные силы Украины укрепляют позиции около Лимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу, освобождая все новые населенные пункты.
В отчете говорится, что в районе Лимана продолжаются ожесточенные бои, и украинские военные, судя по сообщениям с фронта, близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения действующей там российской группировки и взять ее в оперативное окружение.
27 сентября офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадим сообщил, что украинские воины вернули контроль над селом Коровий Яр в Лиманской тергромаде Донецкой области. Также ранее сообщалось, что украинские военные зашли в село Редкодуб в Донецкой области.
Также ранее сообщалось, что украинские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой области – село Яцковка. Это село расположено через реку Оскол от админграницы Харьковской и Донецкой областей.
28 сентября стало известно, что украинские военные освободили поселок Новоселовка в Донецкой области, который расположен в 9 километрах от Лимана.
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