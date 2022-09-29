УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Поражение РФ в Лимане неизбежно: аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ

29 сентября 2022, 06:50

Крах лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и на западе Луганской областей.

Лиман, ВСУ
28 сентября украинские войска продолжали добиваться значительных успехов вокруг Лимана / Фото Reuters, Armyinform

Вооруженные силы Украины продвинулись к западу, северу и северо-востоку от Лимана Донецкой области и работают над завершением оцепления российских войск в городе и вдоль северного берега реки Северский Донец. Защитники Украины уже могут нанести удар по позициям и коммуникациям, которые поддерживают лиманскую группировку россиян. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Крах лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западе Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска", - говорится в отчете.

В ISW сообщают, что 28 сентября украинские войска продолжали добиваться значительных успехов вокруг Лимана, наступая с севера вдоль дуги Зеленая Долина - Колодези и с юго-востока в районе Ямполя. В частности, ВСУ:

  • взяли под контроль Зеленую Долину (15 км к северу от Лимана) и продвинулись к востоку, чтобы взять под контроль Колодези (11 км к северо-востоку от Лимана);
  • продвинулись к юго-востоку от Колодези и ведут бои в окрестностях Торского, всего в 12 км к северо-востоку от Лимана;
  • скопились возле Ямполя (13 км юго-восточнее Лимана) и прорвали там российские оборонительные рубежи, чтобы продвинуться на Торское с юго-запада;
  • атакуют Шандриголово, примерно в 10 км северо-западнее Лимана;
  • освободили Новоселовку, к югу от Шандриголового и в 10 км северо-западнее Лимана;
  • пытаются взять под контроль дорогу Сватово-Лиман, сейчас критическую наземную линию связи (GLOC) для российской группировки в Лимане.

Тем временем Минобороны России не смогло информационно подготовить свое население к неизбежному поражению в Лимане. Вероятно, это приведет к еще большему понижению и без того низкого боевого духа россиян.

"Гневная реакция российского информационного пространства, вероятно, сыграла свою роль в том, что Путин объявил частичную мобилизацию вскоре после первого масштабного контрнаступления Украины, пытаясь усилить подразделения армии РФ", - отмечают аналитики.

Ситуация в Лимане

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Вооруженные силы Украины укрепляют позиции около Лимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу, освобождая все новые населенные пункты.

В отчете говорится, что в районе Лимана продолжаются ожесточенные бои, и украинские военные, судя по сообщениям с фронта, близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения действующей там российской группировки и взять ее в оперативное окружение.

27 сентября офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадим сообщил, что украинские воины вернули контроль над селом Коровий Яр в Лиманской тергромаде Донецкой области. Также ранее сообщалось, что украинские военные зашли в село Редкодуб в Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что украинские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой области – село Яцковка. Это село расположено через реку Оскол от админграницы Харьковской и Донецкой областей.

28 сентября стало известно, что украинские военные освободили поселок Новоселовка в Донецкой области, который расположен в 9 километрах от Лимана.

Другие новости:

война в Украине ВСУ война на Донбассе Лиман новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:22

Танк и три КамАЗа снарядов: житель Черниговщины передал ВСУ вражеской техники на целое подразделение

08:15

Ультиматум посреди войнымнение

07:57

РФ нанесла мощный ракетный удар по жилым домам Днепра: среди погибших и раненых – детиФотоВидео

07:29

В Ирландии 8-летняя украинка получила до 70 ножевых ранений, ее мать нашли без сознания - СМИ

07:05

От проблемы не останется ни следа: 4 способа, как распушить пуховик после стирки

Реклама
06:50

Поражение РФ в Лимане неизбежно: аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ

06:24

Борьба за один-единственный окопмнение

06:00

Путин пошел ва-банк, но мобилизация его похоронит – Олег Жданов

05:27

"Пришло время сменить стилистов!": поклонники смеются над обстриженной Волочковой

05:00

Лукашенко хочет договориться с Путиным о передаче Беларуси ядерного оружия – ПономаревВидео

04:40

В Украине "взлетели" цены на популярный овощ из борщевого набора: в чем причинаВидео

04:00

Хозяйки кладут в бачок унитаза носок с мылом: чистота и приятный запах сохранится надолго

03:23

Гороскоп на октябрь 2022 для Дев: чего ждать в работе, карьере, любвиВидео

03:20

Самый вкусный торт за 5 минут с изумительной начинкой: простой рецепт, от которого все будут в шокеВидео

02:41

Жадная до роскоши сорока: капризная герцогиня Меган Маркл выжила ассистентку из-за дорогих подарков

02:10

"Не доедут до фронта": у ВСУ есть возможности уничтожать мобилизованных россиян "на подходе" – экспертВидео

01:33

Надежда Мейхер засветила пышный бюст и крепкий тыл, обтянутые сверкающим шелком

00:51

Приметы на 29 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в дом не впуститьВидео

28 сентября, среда
23:51

"Движение уже не остановить": оккупантов ждет "котел" в районе Лимана - АрестовичВидео

23:35

5 женских имен, которые всю жизнь притягивают одни проблемы и бедыВидео

Реклама
23:10

Угроза нападения с Беларуси: эксперт поведал о возможном коварном плане ПутинаВидео

22:35

Рискнет ли Путин применить ядерное оружие против Украины: ответ СНБОВидео

22:32

Чарльз III жестко наказал зазвездившихся Меган Маркл и принца Гарри после смерти ЕлизаветыВидео

22:20

Украина жестко ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории - ДаниловВидео

22:03

На Харьковщине ликвидировали оккупанта из отряда "Боба Марли", который уничтожал МариупольВидео

22:02

"Скрыться и уехать": известный российский футболист в ужасе от полученной повестки в армиюВидео

21:14

Лютые дожди испоганят бабье лето в Украине: синоптики рассказали о погодном АрмагеддонеВидео

21:13

Рейтинг Путина начал стремительно падать после старта мобилизации - соцопросВидео

20:51

Как сделать, чтобы одежда пахла после стирки: 4 способа, как избавиться от неприятного запаха вещей

20:39

Мер Мелитополя озвучил реальную явку на псевдореферендумеВидео

20:38

Плюс 18 HIMARS для ВСУ: США выделяют Украине военную помощь на $1,1 млрдВидео

20:33

Армия Украины будет освобождать Крым, но Крымский мост вряд ли удастся уничтожить – АрестовичВидео

20:30

Сколько Украина потеряла из-за войны: названа колоссальная суммаВидео

20:10

Приметы на 30 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

19:57

Бунт против мобилизации: в РФ женщины накинулись на чиновника со смелыми заявлениями

19:39

Бойцы ВСУ меткими ударами уничтожили два российских штурмовика Су-25 в Донецкой областиВидео

19:29

Нумерология чисел: какие события принесет число 2023 года

19:20

Остаётся только взорвать ядерную бомбу на территории Россиимнение

19:18

Гребут инвалидов и онкобольных: в Генштабе поведали об "успехах" мобилизации в РФ

19:04

Оба газопровода Северного потока разрушены навсегда – СМИВидео

Реклама
19:03

Гороскоп на завтра 29 сентября 2022: Близнецам – траты, Стрельцам – новая работа, Водолеям – опасностьВидео

18:55

Шольц пообещал Зеленскому: Германия не признает фейковые "референдумы" и поможет Украине оружиемВидео

18:49

Будет невероятно хрустящей и безумно вкусной: когда нужно квасить капусту - календарь на 2022 годВидео

18:05

Жена Влада Ямы рассказала, почему он не возвращается в Украину: "Считаю это некорректным"

17:55

Как правильно сортировать мусор и что запрещено выбрасывать: советы хозяйкам

17:53

ВСУ могут освободить Луганщину, как Харьковщину: Соловьев в истерике из-за наступления на ЛиманВидео

17:45

Устроят террор: астролог рассказала, как "референдумы" трагически повлияют на УкраинуВидео

17:31

"Подъехал близко к колонне": воин ВСУ одним залпом из "Града" уничтожил 54 единицы техники РФВидео

17:11

Притянут деньги магнитом: 3 знака зодиака смогут разбогатеть в октябре 2022

17:07

Она скажет спасибо: что нужно пить на ночь, чтобы очистить печень – топ-4 напитка

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять