Поражение РФ в Лимане неизбежно: аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ

28 сентября украинские войска продолжали добиваться значительных успехов вокруг Лимана / Фото Reuters, Armyinform

Вооруженные силы Украины продвинулись к западу, северу и северо-востоку от Лимана Донецкой области и работают над завершением оцепления российских войск в городе и вдоль северного берега реки Северский Донец. Защитники Украины уже могут нанести удар по позициям и коммуникациям, которые поддерживают лиманскую группировку россиян. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Крах лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западе Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска", - говорится в отчете.

В ISW сообщают, что 28 сентября украинские войска продолжали добиваться значительных успехов вокруг Лимана, наступая с севера вдоль дуги Зеленая Долина - Колодези и с юго-востока в районе Ямполя. В частности, ВСУ:

взяли под контроль Зеленую Долину (15 км к северу от Лимана) и продвинулись к востоку, чтобы взять под контроль Колодези (11 км к северо-востоку от Лимана);

продвинулись к юго-востоку от Колодези и ведут бои в окрестностях Торского, всего в 12 км к северо-востоку от Лимана;

скопились возле Ямполя (13 км юго-восточнее Лимана) и прорвали там российские оборонительные рубежи, чтобы продвинуться на Торское с юго-запада;

атакуют Шандриголово, примерно в 10 км северо-западнее Лимана;

освободили Новоселовку, к югу от Шандриголового и в 10 км северо-западнее Лимана;

пытаются взять под контроль дорогу Сватово-Лиман, сейчас критическую наземную линию связи (GLOC) для российской группировки в Лимане.

Тем временем Минобороны России не смогло информационно подготовить свое население к неизбежному поражению в Лимане. Вероятно, это приведет к еще большему понижению и без того низкого боевого духа россиян.

"Гневная реакция российского информационного пространства, вероятно, сыграла свою роль в том, что Путин объявил частичную мобилизацию вскоре после первого масштабного контрнаступления Украины, пытаясь усилить подразделения армии РФ", - отмечают аналитики.

Ситуация в Лимане

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Вооруженные силы Украины укрепляют позиции около Лимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу, освобождая все новые населенные пункты.

В отчете говорится, что в районе Лимана продолжаются ожесточенные бои, и украинские военные, судя по сообщениям с фронта, близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения действующей там российской группировки и взять ее в оперативное окружение.

27 сентября офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадим сообщил, что украинские воины вернули контроль над селом Коровий Яр в Лиманской тергромаде Донецкой области. Также ранее сообщалось, что украинские военные зашли в село Редкодуб в Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что украинские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой области – село Яцковка. Это село расположено через реку Оскол от админграницы Харьковской и Донецкой областей.

28 сентября стало известно, что украинские военные освободили поселок Новоселовка в Донецкой области, который расположен в 9 километрах от Лимана.

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