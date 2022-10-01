В ВСУ подтвердили освобождение 5 населенных пунктов возле Лимана, оккупанты - в кольце

ВСУ окружили российскую группировку в районе Лимана / Фото Reuters, Armyinform

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подтвердил, что защитники Украины окружили российскую группировку в районе Лимана Донецкой области. Вблизи города освобождены пять населенных пунктов - Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки.

"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки - освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия", - рассказал Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, в окружении в Лимане оказалась группировка россиян численностью "где-то около 5-5,5 тысяч".

"Наши данные показывали, что действительно там российская группировка (в районе Лимана, - ред.) насчитывала количество в районе 5-5,5 тысяч. Однако, активные боевые действия "отминусовывали" их боевой состав, а также некоторые группы, пытавшиеся прорваться. То есть установление точного количества россиян пока требует анализа, чтобы назвать точную цифру", - объясняет Череватый.

Оккупанты до сих пытаются "прорваться", но их попытки не очень удачны благодаря действиям наших защитников.

Почему важен Лиман

Освобождение Лимана - это очередной шаг к деоккупации украинского Донбасса и возможность пойти дальше на Кременную и Северодонецк.

"Это и психологически важный момент. Поскольку ВСУ начинают диктовать свою волю, а не только отбивать и стоять в обороне, но и переламывать ход боевых действий", - отметил Череватый.

Ситуация в Лимане

30 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в районе Лимана Донецкой области Вооруженные силы Украины окружили российских оккупантов. Вражеские подразделения попали в котел.

Также сообщалось, что украинские военные освободили Ямполь в Лиманском районе Донецкой области.

27 сентября офицер ВСУ и блогер Сергей Нещадим сообщил, что украинские воины вернули контроль над селом Коровий Яр в Лиманской тергромаде Донецкой области. Также ранее сообщалось, что украинские военные зашли в село Редкодуб в Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что украинские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой области – село Яцковка.

28 сентября стало известно, что украинские военные освободили поселок Новоселовка в Донецкой области, который расположен в 9 километрах от Лимана.

Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что Вооруженные силы Украины, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль город Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

Другие новости: