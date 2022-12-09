Путин задумался о нанесении ядерного удара – Bloomberg

"Директор" России Владимир Путин не прекращает шантажировать мир ядерным оружием. Он рассматривает варианты нанесения превентивного ядерного удара, чтобы разоружить противника. Об этом заявляет Bloomberg, основываясь на словах диктатора во время пресс-конференции в Кыргызстане.
Недавно Путин сам заявил, что в мире растет риск угрозы ядерной войны.
"РФ может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину возможностей нанесения первого превентивного ядерного удара с целью разоружения противника … Возможно нам стоит подумать об использовании подходов наших американских партнеров", - сказал Путин.
Такие слова Путина прозвучали в ответ на американскую стратегию использования высокоточных ракет для превентивного удара.
Ядерная угроза со стороны РФ
Недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.
На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.
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