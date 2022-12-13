'Путин сможет уйти': эксперт предположил, что на трибунал отправят двойника российского диктатора

Эксперт отметил, что скорее всего, будет выполнена операция по закрытию российского диктатора.

На трибунал могут отправить двойника Путина / kremlin.ru

Главу Кремля Владимира Путина не ждет судьба румынского диктатора Николае Чаушеску, которого расстреляли из-за того, что он совершал тяжкие преступления против народа Румынии. Максимум, что ждет Путина, – это суд. Однако и на трибунале может появиться не сам диктатор, а его двойник. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан во время чата на Главреде.

"В этом мире не принято уничтожать руководителей государств. Максимум, что ждет Путина, – это суд. Причем не факт, что перед судом предстанет Путин, а не его двойник", - сказал Свитан.

По его словам, скорее всего, будет выполнена операция по его закрытию. Эксперт заметил, что Путин – ФСБшник, и он прекрасно знает, как проводятся операции закрытия.

"Скорее всего, его прикроют каким-то образом либо до суда, либо будет взрыв без определенных частей тела. Какой-то механизм будет задействован. Но я не думаю, что Путина ждет судьба Каддафи и других. Он уйдет, он сможет уйти", - считает Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Что ждет Путина?

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс уверен, что первые судебные процессы против российских военных преступников в Гааге начнутся уже в этом году. Кроме того, кремлевскому диктатору Владимиру Путину также будет предъявлено обвинение Международным судом из-за войны в Украине.

Недавно политический аналитик Тарас Чорновил заявил, что трибунал над президентом России и другими виновниками и участниками войны в Украине может растянуться на несколько десятилетий, а не только на несколько лет. По его словам, это произойдет несмотря на то, что политическое и военное руководство России останется на своей территории и при своей власти.

В то же время российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли предстанет перед судом. Пономарев считает, что Путин скоро умрет. По его словам, есть много вариантов относительно того, как умрет глава Кремля. "Может, отравится, может, пуля, может, веревка. Но до суда он не доживет, в этом я уверен", - сказал он.

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