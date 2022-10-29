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Первые судебные процессы против РФ в Гааге могут начаться уже в этом году - еврокомиссар

29 октября 2022, 20:29

Российский диктатор Владимир Путин может стать первым обвиняемым из-за развязанной им войны против Украины.

Путин, триунал, Гаага
Виновники рискуют быть привлеченными к ответственности до конца жизни / Коллаж: twitter.com/APUkraine, ua.depositphotos.com

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс уверен, что первые судебные процессы против российских военных преступников в Гааге начнутся уже в этом году. Кроме того, кремлевскому диктатору Владимиру Путину также будет предъявлено обвинение Международным судом из-за войны в Украине. Об этом Рейндерс сказал в интервью немецкому изданию "Hamburger Abendblatt".

"Я вполне уверен, что первые процессы могут начаться в конце года. Ясно одно: раскрытие российских военных преступлений – это сигнал всему миру. Впервые подобные преступления расследуются с первого дня войны. Виновники рискуют быть привлеченными к ответственности до конца жизни. Разумеется, это касается и Путина, если преследование будет распространяться и на него", - сказал Рейндерс.

Еврокомиссар также отметил, что во время визита в Украину его команда увидела очень четкие доказательства возможных военных преступлений. По его словам, украинские власти собрали доказательства в более чем 37 тысяч дел, и проводятся первоначальные расследования из более чем 3 200 таких военных преступлений.

Рейндерс также указал на то, что ЕС с самого начала поддерживает расследование украинских властей. "Ряд стран ЕС, в частности Германия, направляет экспертов. Мы предоставляем оборудование и технологии, агентство ЕС, которое сотрудничает с судебными органами, Евроюст теперь может хранить и исследовать доказательства из Украины. Некоторые государства-члены также предоставляют следователей для Международного уголовного суда в Гааге и образуют совместно с МУС специальную рабочую группу", - заявил он.

Напомним, что парламент Нидерландов поддержал решение о создании специального трибунала в Гааге для РФ. Если трибунал будет создан, то это будет означать судебное преследование российских военных и политических лидеров за вторжение в Украину.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию в поддержку Украины в развязанной РФ войны. Резолюция ПАСЕ предусматривает признание российского режима террористическим и предусматривает создание трибунала за военные преступления в Украине. За резолюцию отдали свои голоса 99 делегатов – подавляющее большинство, лишь один воздержался.

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