Также наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Украинские военные, ВСУ / 93 ОМПБр Холодный Яр, 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка

ВСУ за минувшие сутки "приземлили" российские самолет, вертолет и беспилотник.

Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. Также она ударила по позициям зенитно-ракетных комплексов, сообщается в новом сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

Наши воины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БпЛА типа "Суперкам".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункты управления, 2 позиции ПВО противника и 5 районов сосредоточения его живой силы", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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