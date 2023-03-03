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И Молдове помочь, и мечту Путина разрушить: что Украина получит за освобождение Приднестровья

3 марта 2023, 14:35
Военный эксперт Михаил Притула назвал три "бонуса", которые ждут Украину в случае решения вопроса Приднестровья.
Владимир Путин, Михаил Притула
Владимир Путин, Михаил Притула / скриншот YouTube

В случае военного решения вопроса с Приднестровьем Украина может разрушить мечты российского диктатора Владимира Путина о восстановлении СССР, считает военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула.

В интервью Главреду он отметил, что после освобождения Приднестровья Молдова получит обратно свои территории, исчезнет еще одна "серая зона" и угроза для Украины, которая вынуждена держать там определенное количество войск.

"Второе – мы получим определенное количество вооружения, потому что там его слишком много. Пусть оно старое, но оно хранилось в надлежащих условиях – это и стрелковое оружие, и все остальное, что может быть использовано для защиты Украины", - пояснил эксперт.

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Но самое главное, уверен Притула, что планы Путина по присоединению Молдовы к будущему СССР 2.0, которым он грезит, будут полностью сорваны.

"Его фантазии пока заставляют россиян действовать так, как им навязывает пропаганда. То есть они пытаются последовательно восстановить Советский Союз и те республики, которые были в нем, и убрать их в Россию. Это - их стратегическая мечта, но мечты в данном случае не сбываются", - подытожил эксперт.

Обвинения России в адрес Украины из-за Приднестровья

Министерство обороны оккупантов России 23 февраля опубликовало заявление, в котором обвинило Украину в, дескать, "планах по военному вторжению" в Приднестровье, которая уже много лет находится под оккупацией войск РФ.

Россияне опасались того, что армия Украины, мол, "зайдет в Приднестровье", разгромит там войска РФ, и "возьмет под контроль российский склад с военной техникой в Колбасной", который считается одним из самых крупных оружейных складов в Европе.

Молдова опровергла выдумки Минобороны российских оккупантов и подчеркнула, что нужно верить только проверенным источникам информации. Сведения захватчиков не соответствуют действительности.

Президент Владимир Зеленский сказал, что он предупредил президента Молдовы Майю Санду о подготовке Москвой государственного переворота в стране с целью свержения законных властей. Киев готов помочь Кишиневу решить вопрос Приднестровья. Но Украина не будет действовать без согласования с Молдовой.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Приднестровье
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