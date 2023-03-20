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Операция "Преемник-2": место Кадырова может занять его сын - Яковенко

20 марта 2023, 12:02
Власть клана Кадырова в Чечне можно назвать оккупационной, она рухнет после того, как разрушится путинский режим, считает Игорь Яковенко.
Рамзан Кадыров, Ахмат Кадыров, Владимир Путин
Встреча Путина и Ахмата Кадырова похожа на встречу Путина с 27-летним Рамзаном Кадыровым / Фото Фото t.me/RKadyrov_95, скриншот

Место главы Чечни Рамзана Кадырова может занять его сын Ахмат. Об этом может свидетельствовать в том числе и встреча российского диктатора Владимира Путина с 17-летним подростком в Кремле.

Как рассказал в интервью Главреду российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко, встреча Путина и Ахмата Кадырова похожа на встречу Путина с 27-летним Рамзаном Кадыровым - тогда его после смерти отца срочно в тренировочном костюме призвали в Кремль для разговора с Путиным.

"Тогда это была операция "Преемник". Вполне возможно, что место Кадырова займет его сын Ахмат. Никого не волнует, что подростку всего 17 лет. Дадут ему какого-то дядьку из числа чиновников, чтобы за ним присматривал", - предположил Яковенко.

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Оппозиционный политик отметил, что Кадыров в последнее время выглядит очень плохо.

"Визит к Путину выглядел странно – он читал по листкам бумаги, на которых были напечатаны какие-то очень крупные буквы. Было заметно, что человек не форме. Насколько его состояние здоровья критично, судить сложно", - отметил он.

Яковенко считает, что власть клана Кадырова в Чечне можно назвать оккупационной, она рухнет после того, как разрушится путинский режим.

"Самодержавная оккупационная монархия и диктатура, которая была навязана чеченскому народу. У Чечни никогда не было шахиншахов, падишахов или монархов. Подобная власть – абсолютно искусственное образование (…) Режимы Путина и Кадырова связаны друг с другом. Если рухнет Кремль, то начнется крушение и кадыровского режима в Чечне. Удержать власть Кадырову можно будет только силой, а если не получится, придется уехать в какую-то исламскую страну, где у него хорошие контакты", - резюмировал Яковенко.

Встреча Путина и Ахмата Кадырова

4 марта Кадыров сообщил о разговоре Путина и своего сына, выступившего в роли председателя совета регионального отделения общественной организации "Движение первых". По словам главы Чечни, это была неофициальная встреча, но состоялась она в Овальном зале в Кремле, где Путин встречается с иностранными лидерами.

"Владимир Владимирович дал много напутствий молодому Ахмату, отметив, что третье поколение Ахмата-Хаджи должно не только гордиться своим дедушкой, но и продолжить начатый им путь и приумножить успехи", – написал Кадыров.

Ахмат Кадыров и Владимир Путин на встрече в Кремле
Ахмат Кадыров и Владимир Путин на встрече в Кремле / Фото t.me/RKadyrov_95

К слову, сам Рамзан Кадыров имел схожий опыт в 2004 году, после гибели его отца, президента Чечни Ахмата Кадырова. Тогда ему было 27 лет.

Ахмат Кадыров-младший удостоился встречи с главой государства в 17 лет перед свадьбой в Грозном.

Что известно о болезни Кадырова

3 марта Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

Другие новости:

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