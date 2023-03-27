"Не суйтесь, ибо облучим": белорусский пропагандист разразился ядерными угрозами в адрес Запада

Григорий Азаренок в пропагандистском угаре заявил, что "будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс".

Григорий Азаренок пригрозил последствиями ядерного удара Польше и Литве / Фото: pixabay, скриншот

Одиозный белорусский пропагандист Григорий Азаренок разразился ядерными угрозами в адрес Польши и Литвы. Ему привиделись угрозы нападения на Белорусь, поэтому он пообещал всех "облучить".

Азаренок заявил, что "Беларусь – это ядерная держава".

"Государство, обладающее возможностями в случае нападения на его территорию ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. Не суйтесь, панове, ибо облучим", – выдал пропагандист.

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Григорий Азаренок / скриншот

Интересно, что эти заявления прозвучали после слов российского диктатора Владимира Путина о намерении разместить в Беларуси оружие массового поражения.

Размещение ядерного оружия на территории Беларуси

25 марта президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что РФ намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, об этом он договорился с Александром Лукашенко.

Как утверждает Путин, Минск не получит контроль над над ядерными зарядами, то есть якобы режим нераспространения ядерного оружия не будет нарушен.

По словам Путина, Россия уже помогла переоборудовать 10 белорусских военных самолетов для применения тактического ядерного оружия и передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды. Президент России добавил, что на территории Беларуси до 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Подготовка экипажей "Искандеров" должна начаться 3 апреля.

Кремлевский диктатор утверждает, что "поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании о том, что они собираются поставлять снаряды с обедненным ураном в Украину".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль фактически взял Беларусь в ядерные заложники. По его словам, заявление Путина – шаг к дестабилизации ситуации в стране.

В Польше назвали это решениешагом ко втягиванию Беларуси в российскую военную машину. А в Евросоюзе заявили, что готовы ответить на решение Путина санкциями.

Тем временем в Белом доме пока не видят каких-либо признаков того, что страна-оккупант Россия перебрасывает ядерное оружие на территорию республики Беларусь. Вашингтон будет наблюдать за дальнейшим развитием ситуации.

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