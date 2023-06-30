Угроза удара ЧВК Вагнера из Беларуси: эксперт предупредил о рисках для Украины

Появление в Беларуси "вагнеровцев" создаст опасность нового похода оккупантов на Киев, считает Андрей Санников.

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Андрей Санников оценил перспективы Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера / belara.ga, Скриншот

Белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников прокомментировал вопрос вероятности появления в Беларуси наемников ЧВК Вагнера.

С военной точки зрения необходимо будет ликвидировать базы ЧВК Вагнера в Беларуси, если они там появятся, заявил он в интервью Главреду.

"Это совершенно логично с точки зрения ведения войны с таким подлым противником", — считает эксперт.

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Он также не исключает, что в случае появления в Беларуси значительной группы "вагнеровцев" это создаст опасность нового похода оккупантов на Киев.

Отвечая на вопрос о том, могут ли быть еще одни "ихтамнеты", только уже со стороны Беларуси, Санников добавил: "Да. С любой стороны, как ни крути, появление Пригожина вредит всем".

Кто такой Андрей Санников Андрей Олегович Санников – белорусский политический и общественный деятель, координатор общественной программы "Европейская Беларусь". Он был вынужден бежать из Беларуси и искать политического убежища в Великобритании. Он продолжает выступать за свободную и демократическую Беларусь без репрессивного режима Лукашенко, пишет Википедия.

Ситуация вокруг бунта ЧВК Вагнера:

Ранее сообщалось о том, что Кремль после военного мятежа ЧВК Вагнер намерен взять под контроль "глобальную империю" Евгения Пригожина. Москва уже заявила своим партнерам в Африке, что вагнеровцы больше не будут действовать самостоятельно. Они продолжат свою "работу" за рубежом, но уже с новым руководством.

Американское издание The Wall Street Journal, пишет, что после ситуации с военным мятежом Пригожина Кремль решил взять под свой полный контроль ЧВК Вагнера.

Российский террорист Евгений Пригожин упустил свой шанс относительно мятежа в стране-агрессоре России, а его трусость привела к ликвидации частной военной компании "Вагнера", главарем которой он был. Об этом ранее написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Горе побежденным... Особенно трусам. Империю ЧВК "Вагнера" раздирают на куски падальщики, неся в клювах самые вкусные куски. ЧВК быстро лишается миллиардного государственного финансирования – на эти деньги претендуют другие властные группировки", - отметил Подоляк.

Бунт "вагнеровцев" во главе с Пригожиным также может повлиять на увеличение помощи Украине от западных партнеров, считают американские чиновники.

Во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места российского диктатора. Заявления руководителя Кремля о "красных линиях" являются блефом - теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне, об этом недавно писало издание Politico.

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