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Войска РФ ждут наступления ВСУ на Крым, окопались на 3 участках – глава Меджлиса

Андрей Ганчук
8 июля 2023, 14:41 обновлено 8 июля, 14:51
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Оккупанты страны-агрессора России готовятся к долгосрочной "обороне" на захваченном Крымском полуострове, считает глава Меджлиса Рефат Чубаров.
Крым, войска РФ
Оккупанты России собрались долго воевать в Крыму - глава Меджлиса Чубаров / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, GoogleMaps

Оккупационные войска России в ожидании контрнаступления ВСУ укрепляют коридоры с захваченного Крыма на материковую Украину и готовят полуостров к долгосрочной "обороне". Они усиливаются на Арабатской стрелке, Чонгаре и от Джанкоя в сторону Оркапы на Каланчак и Чаплинку. Туда враг стягивает дополнительные подразделения. Об этом заявил глава Меджлиса Крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В эфире Freedom он рассказал о том, что российские войска укрепляются на трех участках.

"Это Арабатская стрелка. Со стороны Джанкоя по этой удивительной косе, которую они сейчас разрушают, транспорт может двигаться в сторону Херсонской области. Это Чонгар. Недавно был взорван Чонгарский мост, который они вроде бы привели снова в пользование. И коридор от Джанкоя в сторона Оркапы - или старый Красноперекопск - оттуда на Каланчак и Чаплинку", - отметил Чубаров.

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По его словам, на каждый из таких участков оккупанты бросают дополнительные подразделения. Они хотят построить долгосрочную "оборону".

"Россия провела значительное укрепление полуострова и надеется на эффективную долгосрочную оборону. Россияне надеются долго обороняться", - подчеркнул Рефат Чубаров.

Возвращение Крыма в Украину

Замминистра обороны Анна Маляр ранее заявляла, что оккупанты РФ строят оборонительные редуты в захваченном Крыму. По словам Маляр, такие действия, вероятно, указывают на их подготовку к отступлению вглубь Крымского полуострова.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина будет считать победой в войне над агрессором Россией восстановление территориальной целостности и суверенитета в рамках международно признанных границ 1991 года. Война не закончится до тех пор, пока не будет возвращен Крымский полуостров.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что Украина нанесет эффективные удары по российским войскам в Крыму дальнобойными ракетами GLSDB и Storm Shadow. Украинская армия будет бить по оккупантам до тех пор, пока они не покинут захваченный Крымский полуостров.

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