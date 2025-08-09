Укр
Читать на украинском
Подрыв "Силы Сибири" и месторождений РФ: эксперт о "газовом" давлении на Китай

Алексей Тесля
9 августа 2025, 21:32
Необходимо думать о том, что должен сделать Киев, чтобы Китай отказался от российских нефти и газа, уверен Тарас Загородний.
США, Китай
США могут воздействовать на Китай / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Загороднего:

  • Киев должен способствовать тому, чтобы Китай отказался от нефти и газа РФ
  • Скорость достижения победы зависят исключительно от Украины

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, есть ли вероятность того, что США и Европа могут заставить Китай отказаться от российской нефти.

В интервью Главреду он подчеркнул, что это реальный сценарий и отметил, что необходимо думать о том, что должен сделать Киев, чтобы Китай отказался от российских нефти и газа.

"Например, кто сказал, что нельзя подорвать газопровод "Сила Сибири" или газовые месторождения в Уренгое, откуда идет газ на Китай? Китай у нас тоже не спрашивал разрешения на поставки нефти и газа из России. А успешная операция СБУ, в ходе которой были уничтожены российские стратегические бомбардировщики, показала, что все это можно сделать, и ракеты для этого не нужны. А дальше, как десерт, проснулись европейцы – мол, оказывается, и так можно действовать. Так что в первую очередь работать нужно самим", - говорит эксперт.

По его мнению, течение войны, победа в ней и скорость достижения победы зависят исключительно от Украины.

"Вспомните абсолютно дикие истории с Байденом. Когда Украина стала бить по российским НПЗ, американцы начали нам рассказывать, что это гражданская инфраструктура. Хоть кто-нибудь в администрации Трампа хоть раз публично что-то сказал Украине по поводу ударов по российской энергетике? Ни слова, никто ничего не говорил", - сказал он.

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
/ Инфографика: Главред

Аналитик напомнил, что Белый дом не отрицал того, что Трамп заговорил с Зеленским об ударах по Москве и Питеру.

"Командующий силами США в Европе Донахью вообще сказал, что в случае необходимости они могут заблокировать Калининградскую область и сделать все, что нужно. Вы себе представляете такой разговор при Байдене? Там бы в обморок упали от одной мысли о том, что с Россией можно так разговаривать", - указал он.

При этом Загородний добавил, что процесс движется в правильном направлении: "Но мы должны его ускорять, а не расслабляться. Потому что все это стало возможным благодаря конкретным действиям украинской армии и украинского народа. Это заставило США действовать так, как нужно".

Венгрия и Словакия могут отказаться от газа РФ: мнение эксперта

Бывший руководитель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон высказался по поводу потенциальной замены российского газа в Европе.

По его словам, с технической точки зрения и Венгрия, и Словакия вполне могут перейти на альтернативные источники газа, не зависящие от поставок из РФ.

"Технических препятствий для этого нет — проблема заключается исключительно в отсутствии политической воли", — отметил он.

Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:

Ранее в Кабмине объяснили, почему Украина не остановит транзит нефти из РФ. Остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" может привести к нарушению международных обязательств Украины.

Напомним, что Еврокомиссия не видит оснований для беспокойства из-за остановки транзита нефти в Венгрию и Словакию после санкций против "Лукойл".

Как сообщал Главред, венгерская компания Mol Nyrt заключила соглашение для бесперебойной поставки российской нефти через трубопровод "Дружба", проходящий через Украину. С 9 сентября Mol берет на себя доставку нефти на белорусско-украинской границе, заменив Россию как поставщика.

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

добыча нефти Тарас Загородний
