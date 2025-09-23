Автор хита путиниста SHAMAN разнес его выступление в пух и прах

Кратко:
- За что раскритиковали путиниста SHAMAN
- Что сказал автор песни
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов - авт.), который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину и который опозорился своим выступлением на жалком музыкальном конкурсе "Интервидение", разозлил автора своей песни путиниста Максима Фадеева.
Продюсер Фадеев выкатил огромный пост в своем Instagram, где прошелся по певцу вдоль и поперек.
"Я разочарован. Дело в том, что песня "Прямо по сердцу" вокально очень сложна. Её партитура требует максимальной концентрации и, что важнее, физиологического спокойствия. И тут возникает вопрос: зачем артиста с такой сложнейшей вокальной партитурой подвешивать на ниточку, заставлять бежать, спускаться, создавать ему каскадерские условия? Какой в этом был смысл, что мы хотели показать? Физическую выносливость? Но мы же на песенном конкурсе", - возмущается Фадеев.
Он также говорит, что певец не дотянул и не попал в ноты. "В кульминации, ради которой всё и затевалось, не прозвучала та самая нота - было очевидным несовпадение гармонии и мелодии. Кроме этого, я заметил метрическое несовпадение фонограммы и вокала", - добавил он.
Продюсер-путинист понимает, насколько этот российский конкурс ничтожный и грустит из-за невозможности даже его подготовить достойно.
"В нынешних условиях наша страна не может позволить себе даже малейшей ошибки. Нас будут рассматривать под микроскопом, выискивая и выпячивая любой промах. А тут сам Бог велел", - поясняет Фадеев.
Он также вспомнил то, как шаман Дронов отказался от оценок жюри. "Про отказ Ярослава от оценок жюри - для меня это стало неожиданностью, так как я думал, что пишу песню для участника конкурса, а не для приглашенной звезды. В этом случае песня точно была бы другой", - разнес его Фадеев.
Скандал на Интервидении в России
От страны-оккупанта РФ выступил любимец диктатора Путина певец Shaman, но он отказался от участия в голосовании за победу в конкурсе.
"Я представляю Россию, а Россия уже победила", - сказал артист.
Его стразу же раскритиковали многие артисты и жители страны-оккупанта.
