Автор хита путиниста SHAMAN разнес его выступление в пух и прах

Алена Кюпели
23 сентября 2025, 08:51
Путинист Фадеев раскритиковал своего подопечного - участника российского конкурса.
Фадеев раскритиковал российского певца
Фадеев раскритиковал российского певца / Коллаж Главред, фото Instagram/fadeevmaxim

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов - авт.), который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину и который опозорился своим выступлением на жалком музыкальном конкурсе "Интервидение", разозлил автора своей песни путиниста Максима Фадеева.

Продюсер Фадеев выкатил огромный пост в своем Instagram, где прошелся по певцу вдоль и поперек.

"Я разочарован. Дело в том, что песня "Прямо по сердцу" вокально очень сложна. Её партитура требует максимальной концентрации и, что важнее, физиологического спокойствия. И тут возникает вопрос: зачем артиста с такой сложнейшей вокальной партитурой подвешивать на ниточку, заставлять бежать, спускаться, создавать ему каскадерские условия? Какой в этом был смысл, что мы хотели показать? Физическую выносливость? Но мы же на песенном конкурсе", - возмущается Фадеев.

Он также говорит, что певец не дотянул и не попал в ноты. "В кульминации, ради которой всё и затевалось, не прозвучала та самая нота - было очевидным несовпадение гармонии и мелодии. Кроме этого, я заметил метрическое несовпадение фонограммы и вокала", - добавил он.

Продюсер-путинист понимает, насколько этот российский конкурс ничтожный и грустит из-за невозможности даже его подготовить достойно.

Путинист SHAMAN отказался от оценок
Путинист SHAMAN отказался от оценок / Фото Instagram/ shaman.me

"В нынешних условиях наша страна не может позволить себе даже малейшей ошибки. Нас будут рассматривать под микроскопом, выискивая и выпячивая любой промах. А тут сам Бог велел", - поясняет Фадеев.

Он также вспомнил то, как шаман Дронов отказался от оценок жюри. "Про отказ Ярослава от оценок жюри - для меня это стало неожиданностью, так как я думал, что пишу песню для участника конкурса, а не для приглашенной звезды. В этом случае песня точно была бы другой", - разнес его Фадеев.

Скандал на Интервидении в России

От страны-оккупанта РФ выступил любимец диктатора Путина певец Shaman, но он отказался от участия в голосовании за победу в конкурсе.

"Я представляю Россию, а Россия уже победила", - сказал артист.

Его стразу же раскритиковали многие артисты и жители страны-оккупанта.

Отметим, как сообщал Главред, ранее российский актер Станислав Садальский назвал певца SHAMAN, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, предателем.

Ранее любовницу диктатора Владимира Путина расстроило, что его вероятная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Российский диктатор решил порадовать ее подарками "в знак благодарности за приятное общение, глубокие беседы и взаимопонимание".

Бойцы полка "Ахиллес" усадили невредимым дрон РФ: что с ним сделают дальше

19:10

Чего боится Путин?мнение

19:03

Кто такие хасиды и почему они едут в Украину даже во время войныВидео

