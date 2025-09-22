Укр
"Опозорился и страну подвел": путиниста Шамана назвали предателем РФ

Элина Чигис
22 сентября 2025, 09:14
Шамана раскритиковали многие россияне.
Шаман
Шаман - скандал в РФ / коллаж: Главред, фото: t.me, Шаман

Российский актер Станислав Садальский назвал певца Шамана, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, предателем.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, все из-за того, что артист отказался от баллов на Интервидении.

Садальский подчеркнул, что певец опозорился перед другими странами и подвел Россию, а вот победителем должен был стать представитель Вьетнама Дык Фук.

"Голос исполнителя сильный, выжал все как лимон. Мелодия современная, динамичная. И оформление было на высоте. 100% победитель", - добавил путинист.

Шаман решил, что РФ победила на Интервидении
Шаман решил, что РФ победила на Интервидении / фото: t.me, Шаман

Также он предположил, что и голосование было нечестным.

"Но голосование было нечестное — наш композитор из жюри перед объявлением результатов сказал, что отдал голос за Вьетнам, но в интернете написали, что за Белоруссию! Американец тоже возмущался, что ему приписали не те голоса! Ох уж это электронное голосование", — отметил Садальский.

Скандал на Интервидении в России

От страны-оккупанта РФ выступил любимец диктатора Путина певец Shaman, но он отказался от участия в голосовании за победу в конкурсе.

"Я представляю Россию, а Россия уже победила", - сказал артист.

Его стразу же раскритиковали многие артисты и жители страны-оккупанта.

Шаман и Екатерина Мизулина
Шаман и Екатерина Мизулина / фото: t.me, Шаман

"Шаман плохо выглядел, кринж и песня с поступком зашквар. Вы представляете, выходит такой боец на ринг и говорит: „Я уже всех победил". А вы не считаете, что Шаман опозорился и страну подвел? Обидно, когда нас иностранцы не пускают участвовать в соревнованиях, а здесь мы сами отказываемся. Это разве не предательство?" — выдал Стас Садальский.

Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

О персоне: Shaman

Shaman – (настоящее имя - Ярослав Дронов) - российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

Приобрел популярность в 2022 году на фоне вторжения России в Украину, исполнив песни "Встанем", "Я русский" и другие композиции патриотической тематики.

В дискографии имеет более 30 синглов, самыми популярными из которых являются "Встанем" и "Я русский".

За поддержку российского вторжения в Украину находится под санкциями 27 стран Евросоюза, Украины и Канады.

скандал Станислав Садальский новости шоу бизнеса
