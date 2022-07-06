"Людей нет, что зимой есть будем": в Крыму жалуются на катастрофически провальный сезон

Крым / pixabay, twitter птг Гурзуф

В оккупированном Крыму местные жители жалуются на отсутствие туристов из-за войны в Украине.

В курортный Крым в этом году никто не приехал, а люди не знаю как будут жить зимой, поскольку не могут заработать нужные средства.

Многие уже стали критиковать Россию за то, что правительство страны-агрессора не предусмотрело проблемы на полуострове и развязало боевые действия.

"5 июля! Людей нет! Ну что, наелись дешевых херсонских овощей? Что зимой будем есть?", - пишут люди в соцсетях.

По их словам, Крым живет за счет средств, заработанных в летний сезон, а пока в Украине идет война, на полуостров не будут приезжать ни украинцы, ни россияне, чья власть оккупировала украинские территории.

Местные жители также опубликовали несколько фотографий с самых известных некогда в Гурзуфе пляжей, которые сейчас опустели. Кое-где видно несколько человек в море, а также с десяток зонтиков на пляже.

Украинцы не прошли мимо и напомнили крымчанам, что до оккупации полуострова в Крыму нужно было занимать места на пляже в 5 утра.

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