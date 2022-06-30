Данилов опубликовал фото с острова Змеиный и намекнул на освобождение Крыма

Данилов опубликовал фото со Змеиного 2021 года и ожидает освобождения Крыма / Коллаж Facebook Алексея Данилова, УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал фотографию с острова Змеиный, которая была сделана в августе 2021 года. Фотоснимок он подписал вопросом к украинским военным и пограничникам о том, когда будет освобожден оккупированный Россией Крым.

Фотоснимок появился на странице чиновника в Facebook в четверг, 30 июня, спустя несколько часов после того, как в ВСУ сообщили о бегстве российских военных с оккупированного Змеиного.

Читайте такжеОккупанты РФ покинули Змеиный: ВСУ отправят войска для полного контроля над островом – ГенштабНа фото августа прошлого года Данилов стоит у подзорной трубы. Фотографию он подписал так: "Где там наш Севастополь?".

Примечательно, в своей публикации он отметил Министерство обороны Украины, Генеральный штаб ВСУ и Государственную пограничную службу.

Похоже, Алексей Данилов передал сигнал российским захватчикам о том, что оккупированный Крым будет освобожден.

Войска России под ударом ВСУ вышли с острова Змеиный

В Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

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