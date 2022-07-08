Данилов допустил компромисс по возращению Крыма и напомнил о "развале России"

Данилов высказался о возвращении Крыма / коллаж фото УП, Радио Свобода

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что в вопросе аннексированного Крыма может быть "какой-то компромисс" по вопросу "общего использования" в "переходной период", но ему должен быть "какой-то предел".

"Может быть компромисс по Калининграду, можем вспомнить Дальний Восток, Курильские острова. Если у кого-то есть желание сделать большой передел, то это приведет к развалу России, который я уже прогнозировал", — сказал Данилов интервью Наталье Мосейчук.

По словам украинского чиновника, история показывает, что захватчики всегда теряют порабощенные земли. Секретарь СНБО также подчеркнул, что у крымских татар "должен быть свой дом", отвечая на вопрос о возможной крымско-татарской автономии в Крыму.

Освобождение Крыма

Вопрос освобождения Крыма от российской оккупации необходимо решать военным (вооруженным) путём, считает военный эксперт Олег Жданов.

"Если Генеральный штаб ВСУ сочтёт приемлемым соотношение потерь и успехов при вооруженном освобождении Крыма, то нужно действовать так. Если же наш Генштаб скажет, что соотношение потерь и успехов будет неприемлемым, и цена освобождения Крыма будет слишком высокой, то, наверное, этот вопрос придётся решать дипломатическим путём", - отметил военный аналитик.

При этом Жданов не исключил, что в результате попытки дипломатического разрешения вопроса освобождения Крыма Украина получит условный "Минск-3".

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