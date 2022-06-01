Крым вернут ВСУ: военный эксперт объяснил бесполезность переговоров с РФ

Эксперт оценил военный путь освобождения Крыма / Reuters

Вопрос освобождения Крыма от российской оккупации необходимо решать военным (вооруженным) путём, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как подчеркнул он в материале на Главреде, ответ на этот вопрос должно дать командование Вооруженных сил Украины.

"Если Генеральный штаб ВСУ сочтёт приемлемым соотношение потерь и успехов при вооруженном освобождении Крыма, то нужно действовать так. Если же наш Генштаб скажет, что соотношение потерь и успехов будет неприемлемым, и цена освобождения Крыма будет слишком высокой, то, наверное, этот вопрос придётся решать дипломатическим путём", - уверен военный аналитик.

Он не исключил, что в результате попытки дипломатического разрешения вопроса освобождения Крыма Украина получит условный "Минск-3".

"Россия – монстр в переговорном процессе. Даже сейчас, посмотрите, при всех санкциях, при том, что Россия стала нерукоподаваемой страной-изгоем, российское лобби в международной дипломатии мощнейшее: какую волну сейчас подняли, пытаясь дискредитировать нас перед мировым сообществом, чтобы предотвратить поставки вооружений в Украину", - указал эксперт.

"Если мы уйдём в переговорный процесс, Россия нас просто там "забьёт". А такие ребята, как Макрон, Шольц и Драги, скажут нам: "Ну что же вы, нужно же идти на компромиссы. Всех нужно кормить хлебом, потому давайте-ка, уступайте Путину. Так что для Украины дипломатический путь – это путь к поражению", - добавил Жданов.

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Напомним, ранее в США назвали сценарии завершения войны и оценили вероятность возвращения Крыма Украине.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

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