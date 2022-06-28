Поднимается столб дыма: в оккупированном Бердянске прогремело два мощных взрыва

По информации соцсетей, оба взрыва произошли подряд, столб дыма поднимается в местном порту.
Сегодня вечером, 28 июня, в оккупированном Бердянске прогремели два мощных взрыва, сообщают местные Telegram-каналы.
По информации соцсетей, оба взрыва произошли подряд, столб дыма поднимается в местном порту.
"Судя по тому откуда идёт дым и то, что предупреждений о разминировании от оккупантов не было, вполне вероятно, что это что-то "незапланированное". Выясняем подробности", - пишет паблик Бердянск Сейчас.
Как заявили оккупационные власти, взрывы в порту Бердянска якобы были проведены контролируемо в ходе разминирования территории.
Освобождение Крыма
Вопрос освобождения Крыма от российской оккупации необходимо решать военным (вооруженным) путём, считает военный эксперт Олег Жданов.
"Если Генеральный штаб ВСУ сочтёт приемлемым соотношение потерь и успехов при вооруженном освобождении Крыма, то нужно действовать так. Если же наш Генштаб скажет, что соотношение потерь и успехов будет неприемлемым, и цена освобождения Крыма будет слишком высокой, то, наверное, этот вопрос придётся решать дипломатическим путём", - отметил военный аналитик.
При этом Жданов не исключил, что в результате попытки дипломатического разрешения вопроса освобождения Крыма Украина получит условный "Минск-3".
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