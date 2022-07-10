Гайдай развеял русский миф о полной оккупации Луганской области/ Фото УНИАН, Суспільне

Русские оккупанты поспешили объявить о том, что они окончательно захватили Луганскую область. Но такие заявления не полностью соответствуют действительности. Об этом заявил губернатор Луганской области Сергей Гайдай в Telegram.

Как говорит чиновник, попытки россиян продвинуться со стороны Лисичанска на Северск пока не имеют результата. Напряженная ситуация сложилась возле Белогоровки, там противник стягивает войска и обстреливает окрестные населенные пункты. За предыдущие сутки враг нанес четыре ракетных удара и совершил семь артиллерийских атак.

"Они до сих пор живут мыслями о том, как в начале марта захватили большую часть области. Но это была отнюдь не молниеносная наступательная операция, а развитие нашими военными крепкой линии обороны остановил их. За четыре месяца россияне продвинулись на несколько километров, избрав тактику тотального уничтожения крупных городов. Но они все еще уверены в своих "героических" победах в конце февраля, живут этим и не хотят осознавать реальность. А она их не очень радует", ‒ подытожил Гайдай.

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Вывод войск из Лисичанска

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 2 июня предупреждал об очень сложной ситуации в Лисичанске. Тогда, по его словам, оккупанты РФ были на южных окраинах города и еще не попали в центр Лисичанска.

В воскресенье утром, 3 июля, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что российские оккупационные войска продолжают двигаться и закрепляться в Лисичанске. Административные здания города полностью разрушены.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город.

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