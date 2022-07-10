Выдавить врага с юга и "закрыть" Крым: эксперт оценил поставку новых HIMARS для ВСУ

РСЗО HIMARS / shephardmedia.com

Военный эксперт Сергей Грабский прокомментировал информацию о намерении США передать Украине новые системы РСЗО HIMARS и дальнобойные ракеты к ним.

Новое американское вооружение поможет ВСУ освободить оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, а также Мелитополь, подчеркнул он в комментарии Espreso.TV.

"Если мы решим вопрос освобождения правого берега Херсона, мы фактически ликвидируем угрозу для Николаева и Одессы в ближайшей перспективе. А если говорить о дальнейшей перспективе, то на этом планы Москвы по продвижению к Приднестровью и оккупации Молдовы будут выглядеть еще более сомнительными", – объясняет эксперт.

Вместе с тем собеседник пояснил, что с новыми дальнобойными американскими РСЗО Украина сможет держать под огневым контролем выходы из Крыма.

"Для нас это означает возможность проведения более активных операций уже в северной Таврии (временно оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей), потому что противнику будет очень трудно обеспечить ту относительно небольшую группировку, которая есть там на сегодняшний день", — считает эксперт.

Грабский добавил, что Украина сможет проводить более активные действия и "выдавливать" противника по направлению на Мелитополь, который является "ключом ко всей северной Таврии и выходом на Крым".

Читайте такжеЧетыре HIMARS уничтожают больше врагов, чем обычные пушки - Резников

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

Читайте также: