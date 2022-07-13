Зеленский ошеломил количеством украинцев в РФ и издевательствами оккупантов над ними

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Российские оккупанты принудительно вывезли в РФ 2 миллиона украинцев.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к участникам Конференции Азиатское лидерство, у депортированных украинцев захватчики отбирают документы, а людей – запугивают.

Он подчеркнул, что Россия принудительно создала так называемые фильтрационные лагеря, через которые вынуждает проходить людей на оккупированных территориях.

"Десяти тысяч человек там остаются. Молодые женщины там исчезают. Думаю, все вы понимаете, что с ними там происходит",- сказал президент Украины.

Кроме того, по его словам, по предварительным данным, россияне вывезли сотни или тысячи детей. Он отметил, что "точную цифру никто сейчас не назовет".

В то же время точно известно, что всех принудительно вывезенных украинцев лишают средств связи, у них отбирают документы. Их запугивают и пытаются заселить в отдаленных районах России, чтобы им было максимально сложно возвращаться на Родину.

"Просто представьте это количество – два миллиона человек. Столько наших людей уже вывезено в Россию. Все эти вывезенные люди лишаются средств связи, у них отбирают документы, их запугивают и пытаются развезти по отдаленным районам России, чтобы им было максимально сложно возвращаться домой. Как мы потом соберем наш народ из всех тех мест, куда людей принудительно вывезли?", — сказал Зеленский.

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Война России против Украины

Военный эксперт Петр Черник ранее отметил, что успешные удары ВСУ по складам российских оккупантов осложняют реализацию их планов. Однако обстановка по-прежнему непростая. Согласно его прогнозу, войскам РФ понадобится несколько дней, чтобы восстановить логистику, после чего ожидается новая волна битвы за Донбасс.

По данным разведки Британии, армия России нацелилась на контроль над трассой Е40, которая соединяет Донецк с Харьковом. Вдоль оси главной дороги россияне ведут обстрелы с захваченного Изюма. Оккупанты ожидают, что захват дороги обеспечит им преимущество в дальнейшем продвижении в Донецкой области.

Военный эксперт Владислав Селезнев полагает, что в скором времени численность тяжелой дальнобойной артиллерии Запада, такой как РСЗО HIMARS, будет насчитывать 14 единиц техники. Такое усиление украинской армии может помешать планам России по оккупации Донбасса.

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