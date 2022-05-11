Ловушка для оккупантов: депортированные украинцы помогут развалить РФ – Тука

Георгий Тука / Главред

Из оккупированных районов украинцев перемещают в отдаленные регионы РФ, заявил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Такое мнение в эксклюзивном интервью Обозревателю, это может привести к нарастанию сепаратистских настроений в этих регионах РФ.

"Я хорошо помню начало 1990-х годов, когда Российская Федерация как единое государство трещала по швам, когда на Урале губернатор уже напечатал собственные деньги, когда Татарстан и Башкортостан закрыли собственное воздушное пространство для самолетов Аэрофлота, было провозглашено создание Дальневосточной народной республики. Это как раз те регионы, о которых мы говорим", - сказал собеседник.

Он надеется, что на этот раз западные партнеры не остановятся на полпути, как это было сделано в начале 1990-х.

"Тогда они панически боялись распада России, опасаясь потерять контроль над оружием массового поражения. Я думаю, сейчас ситуация, мягко говоря, несколько иная. Задача другая – как сохранить контроль в процессе распада России", - добавил Тука.