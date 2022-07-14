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У Путина вместо мобилизации готовят "добробаты": в Украину намерены отправить 34 тыс. военных – ISW

14 июля 2022, 08:24

"Добровольцам" в возрасте до 50-60 лет намерены платить от 3,75 до 6 тысяч долларов в месяц.

российские военные, путин
Российские "добробаты" должны завершить обучение уже в конце августа - Институт изучения войны / Reuters

В Кремле отдали приказ регионам России сформировать так называемые "добровольческие батальоны" для отправки их на войну против Украины. Каждый из "субъектов федерации", а также оккупированные Крым и Севастополь, должны будут вербовать наемников. Мужчинам в возрасте до 50-60 лет предложат от 3,75 до 6 тысяч долларов в месяц. Контракт рассчитан на 6 месяцев. Собираются набрать 34 тысячи новых военных. Таким образом, Москва намерена отказаться от непопулярной среди россиян мобилизации. Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Согласно данным ISW, каждый из 85 регионов РФ должен провести вербовку и финансовую обработку людей, чтобы они вступали в ряды батальонов. Призыв в войска должен осуществляться в рамках именно такой системы, а не на базе мобилизации.

Читайте такжеРоссия провалила план захвата Украины, но готовит аннексию территорий после 11 сентября – ГУРКак полагают специалисты, в российские "добровольческие батальоны" принимают мужчин в возрасте до 50-60 лет. Контракт подписывается на полгода. Зарплата в месяц – от 220 000 до 350 000 рублей (около 3 750 до 6 000 долларов) . Некоторые области предлагают дополнительный немедленный бонус за поступление в размере 200 000 рублей.

"Российские СМИ уже подтвердили создание или развертывание добровольческих батальонов в конце июня и начале июля в Курской области, Приморском крае, Республике Башкортостан, Республике Чувашия, Чечне, Республике Татарстан, городе Москве, Пермской, Нижегородской и Оренбургской областях", - отмечают аналитики.

Москва планирует завербовать около 400 солдат на батальон. Они будут месяц проходить учения перед тем, как их отправят в Украину.

"Некоторые российские отчеты и документация свидетельствуют о том, что Кремль стремится завербовать около 400 солдат на батальон, которые пройдут месячную подготовку перед развертыванием в Украине", - указывают в ISW.

Предполагается, что если каждый регион в РФ создаст хотя бы одну воинскую часть на 400 человек, могут появиться около 34 тысяч новых военных.

Смотрите видео Главред – в России призвали готовиться к военной мобилизации

"Количество мужчин может изменяться, поскольку некоторые субъекты федерации, такие как Республика Татарстан и Чечня, создают соответственно два и четыре добровольческих батальона. Вполне возможно, что некоторые субъекты федерации могут отложить или не принять участие в создании батальонов. В частности, официальные лица в Волгограде хранят молчание по поводу формирования новых подразделений", - объяснили в Институте.

Также в ISW подчеркнули, что, несмотря на начало новыми батальонами маневров и возможное завершение ими подготовки до конца августа, они вряд ли станут боеспособными в краткосрочной перспективе.

Мобилизация в России

В Институте изучения войны 27 июня рассказали о том, что в РФ проводится "тайная мобилизация". По мнению аналитиков, Путин опасается открытой мобилизации и пытается пополнить свои войска при помощи других механизмов. Для этого Кремль использует манипуляции с законодательством.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины 9 июля отметили, что Россия набирает боевиков через центры занятости. Как утверждают в ведомстве, там появилось уже более 22,2 тысяч вакансий на службу по контракту. Ищут снайперов, наводчиков, водителей, санинструкторов и других специалистов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что Путин может объявить мобилизацию в России после того, как ВСУ получат нужное количество единиц западных вооружений и перейдут к контрнаступательной операции.

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