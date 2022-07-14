Нацгвардейцы уничтожили вражескую ДРГ на Донбассе, устроив оккупантам ловушку

Группа захватчиков как раз пыталась обустроить себе позицию для наблюдения и ведения диверсий, когда их обнаружили украинские воины.
Бойцы Национальной гвардии уничтожили на Донбассе диверсионно-разведывательную группу оккупантов.
Гвардейцы обнаружили врагов, когда те подобрались поближе, чтобы устроить себе позицию для наблюдения и диверсий. Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.
Когда украинские воины обнаружили вражеских военных, то устроили им засаду, а потом всех ликвидировали.
"Оккупанты пытались занять позицию для наблюдения и ведения диверсионно-разведывательных действий. Однако гвардейцы обнаружили их передвижение и устроили им засаду. После точной работы снайперов, спецназовцы НГУ за считанные минуты добили врага плотным огнем из АГС, ПТРК "Корсар" и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Напомним, оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врагапо гражданским объектам.
Позже стало известно, что количество погибших мирных жителей после ракетного удара России по Виннице увеличилось. По информации ГСЧС, по состоянию на 12:15 уже 12 погибших и 25 раненых. На месте работает 90 спасателей.
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