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Нацгвардейцы уничтожили вражескую ДРГ на Донбассе, устроив оккупантам ловушку

14 июля 2022, 13:37

Группа захватчиков как раз пыталась обустроить себе позицию для наблюдения и ведения диверсий, когда их обнаружили украинские воины.

украинские военные
Нацгвардейцы уничтожили вражескую ДРГ на Донбассе, устроив оккупантам ловушку/ скрин

Бойцы Национальной гвардии уничтожили на Донбассе диверсионно-разведывательную группу оккупантов.

Гвардейцы обнаружили врагов, когда те подобрались поближе, чтобы устроить себе позицию для наблюдения и диверсий. Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

Когда украинские воины обнаружили вражеских военных, то устроили им засаду, а потом всех ликвидировали.

"Оккупанты пытались занять позицию для наблюдения и ведения диверсионно-разведывательных действий. Однако гвардейцы обнаружили их передвижение и устроили им засаду. После точной работы снайперов, спецназовцы НГУ за считанные минуты добили врага плотным огнем из АГС, ПТРК "Корсар" и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Напомним, оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врагапо гражданским объектам.

Позже стало известно, что количество погибших мирных жителей после ракетного удара России по Виннице увеличилось. По информации ГСЧС, по состоянию на 12:15 уже 12 погибших и 25 раненых. На месте работает 90 спасателей.

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