В Чернигове 8-летняя девочка собирает деньги для ВСУ: ее отец сейчас на фронте

В Чернигове 8-летняя девочка собирает деньги для ВСУ / скриншот

В Чернигове 8-летняя девочка устроила благотворительную продажу компота. Все собранные средства она хочет отдать на покупку дождевиков для бойцов Вооруженных сил Украины.

Ребенок продает домашний компот и угощает горожан конфетами, рассказали в черниговских группах в Facebook.

"Чернигов. "Привокзальный" рынок девочка продает компот и дает в подарок конфеты. Таким образом собирает средства на дождевики для ВСУ. Ее отец сейчас не может быть рядом, потому что защищает нашу страну", - говорится в сообщении.

Позже в группе сообщили, что девочке удалось собрать нужную суму на дождевики для наших воинов. Сегодня она им их передала, а они отблагодарили ее.

Читайте такжеПомогал спасать буйволов: под Харьковом орки убили 15-летнего волонтераНапомним, в Ореховом Пологовского района Запорожской области боец Владислав с позывным "Мухомор" закрыл собой девочку во время обстрелов оккупантов. Боец разыскал семью девочки Ани, которую спас от вражеского обстрела. Он спас жизнь ребенка, прикрыв его собой.

Также мы рассказывали, что в центре Днепра маленькая Соломия играет на сопилке, а собранные за свою прекрасную музыку деньги передает на фронт, на помощь защитникам Украины.

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