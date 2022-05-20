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Боец ВСУ закрыл собой девочку во время обстрела на Запорожье

20 мая 2022, 18:32

Позже герой разыскал маленькую Аню, которой он спас жизнь.

Боец ВСУ закрыл собой девочку во время обстрела на Запорожье / facebook Светлана Мандрич

В Орехове Пологовского района Запорожской области боец Владислав с позывным "Мухомор" закрыл собой девочку во время обстрелов оккупантов.

Боец разыскал семью девочки Ани, которую спас от вражеского обстрела. Он спас жизнь ребенка, прикрыв его собой, рассказала заместитель городского головы Орехова Светлана Мандрич на своей странице в Facebook.

Владислав очень хотел разыскать семью девочки, чтобы лично познакомиться с ними. Для этого даже привлекли соцсети, что помогло в поисках.

"Всем, кто читал мой пост о нашем герое с позывным Мухомор, спасибо за теплые комментарии и пожелания. Благодаря всем, наш герой встретился с Аней и ее семьей", - написала Светлана Мандрич.

Родители со слезами на глазах поблагодарили защитника за спасение своего ребенка, а сама Аня подарила "Мухомору" рисунок с пожеланиями.

Скриншот

Боец также привез Ане игрушечного мишку и большие шоколадки – чтобы росла большой, да еще большего игрушечного мишку, которому девочка обрадовалась сильнее, чем сладостям.

facebook Светлана Мандрич

Ранее мы писали о 15-летней девочке из Попасной, которая спасла 3 человека. Она самостоятельно вела автомобиль 30 км, будучи раненой.

Изначально Лиза Чернышенко была пассажиром, но во время обстрелов со стороны россиян она была вынуждена спасать раненых взрослы из города.

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