Женщин будут брать на воинский учет только с их согласия – Генштаб

Женщин будут брать на воинский учет только с их согласия/ УНИАН

В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что женщин в Украине будут ставить на воинский учет только с их согласия.

Отмечается, что в Генштабе оценили ситуацию и пришли к выводу, что по состоянию на сегодня в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Facebook.

"Главным управлением персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины обработаны предложения по постановке женщин на воинский учет военнообязанных только с их согласия. Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в воинский учет не ранее чем через месяц после окончания особого периода в государстве", – говорится в сообщении.

Воинский учет женщин в Украине

В Украине с 1 октября воинский учет женщин станет обязательным. Согласно приказу Министерства обороны №35 от 7 февраля 2022, обязательному воинскому учету подлежат гражданки Украины в возрасте от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, профессии которых соответствуют перечню похожих военно-учетных специальностей.

Среди украинок, которым нужно будет становиться на воиснкий учет – медики, психологи, программисты, переводчики, журналисты, повара, химики, связисты и др.

Ранее сообщилось, что военнообязанным украинкам, которые стоят на воинском учете, с 1 октября могут запретить выезд за границу. Выезд за пределы страны всех военнообязанных граждан запрещается в период действия военного положения.

Женщины каких профессий должны будут встать на воинский учет

Упомянутым приказом предусматривается, что с 1 октября на воинский учет должны быть стать украинки, имеющие специализацию в следующих сферах:

Химия, химические технологии и инженерия, биология;

Телекоммуникации и радиотехника;

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро-и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

Метрология и информационно-измерительная техника;

Науки о Земле, географии, физике и астрономии;

Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности;

Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, охрана здоровья, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технология медицинской диагностики и лечения;

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

Ветеринарная медицина и ветеринарная гигиена;

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

Издательство и полиграфия;

Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Также в перечне есть список специальностей и профессий, которые связаны с соответствующими военно-учетными специальностями. Всего в список, предусмотренный в приказе, вошли 35 профессий и 76 специальностей. С полным списком можно ознакомиться в приказе №35.

Что значит встать на воинский учет

Постановка на воинский учет будет означать, что женщина получит статус военнообязанной и будет находиться в запасе Вооруженных сил, Нацгвардии или других военных формирований.

Во время военного положения женщин, состоящих на учете, могут призвать на военную службу либо к выполнению работ. Но в Минобороны сейчас не рассматривают мобилизацию женщин.

В условиях мирного времени женщин могут принять на военную службу только в добровольном порядке (по контракту).

Читайте такжеБойцы "с пляжа" не нужны ВСУ: военный психолог объяснил, что делать, когда вручили повесткуКак отмечают в Генштабе ВСУ, от начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на военную службу в ВСУ и другие военные формирования призвали лишь 1% женщин от общего количества мобилизованных.

"Большинство женщин назначено на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров. В настоящее время в Вооруженных силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям", – отметили в Генштабе.

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