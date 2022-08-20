Через месяц-полтора: эксперт рассказал, когда Украина может вернуть правобережье Херсона

ВСУ может частично вернуть контроль над Херсоном уже через полтора месяца / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН

Правобережная часть Херсонской области вернется в состав Украины после того, как на ее территории будет полностью уничтожена вся инфраструктура обеспечения российских передовых подразделений. Об этом в интервью Главреду озвучил блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, перед возвращением контроля над правобережной Херсонщиной, ВСУ следует уничтожить почти все склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, ремонтные базы, воинские части, командные пункты и пункты управления.

"После того, как будет полностью разрушена (а не повреждена) система управления и система обеспечения, начнутся контрнаступательные действия. До того это делать не совсем логично, потому что контрнаступление, хоть и завершится победой ВСУ, но повлечет большие потери. Поэтому главная цель Генштаба Украины на сегодня - минимизировать потери личного состава", - сказал Коваленко.

И добавил, что это будет в течение ближайшего месяца-полутора.

"Российские оккупанты, понимая, что не могут удерживать территорию, а лишь имитировать удержание, сконцентрируются именно в районе Херсона. Для них самой главной целью будет провести имитацию референдума (который будет сфабрикован) и уже после этого они будут рассуждать об эвакуации хоть кого-то из того контингента, который находится в Херсоне", - говорит Коваленко.

Также эксперт не исключает использования ресурса подразделений, имеющих опыт уличных боев.

"Как это будет - покажет время, пока мы можем дискутировать только в формате теорий", - сказал он.

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