"Гауляйтера" Херсонщины Сальдо отравили "боевыми веществами": роспропаганда выдала новый фейк

Роспропаганда выдала новый фейк по поводу Сальдо / Коллаж УНИАН

В России придумали новую причину того, что в начале августа резко ухудшилось состояние здоровья гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо. Ранее это были "последствия коронавируса", а теперь ‒ "отравление боевыми отравляющими веществами.

Также российские пропагандисты обнародовали заявление российского минобороны об "отравлении" российских оккупантов на Запорожье и обвинили Украину в "химическом терроризме".

То бишь ‒ с подачи российского Минобороны пропагандисты разгоняют информацию о якобы "отравлении" российских оккупантов в Запорожской области.

"Минобороны России сообщает, что 31 июля российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В", – пишут русские пропагандисты.

Правление Сальдо в Херсоне

Напомним, во временно оккупированном Херсоне российские агрессоры назначили нового "мэра" и "председателя облгосадминистрации". В оккупированном Херсоне российские захватчики назначили нового мэра и председателя ОГА.

"Городским головой" стал Александр Кобец, а "губернатором" – Владимир Сальдо.

Позднее говорилось, что в оккупированном Херсоне 11 июня начали раздавать украинцам российские паспорта. Однако за ними пришли лишь 23 человека и еще коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.

В июне в сети появилась информация о том, что на Сальдо совершили покушение - его машину подорвали. Позже коллаборант записал видео и опроверг информацию о своей гибели.

11 июля стало известно о новом покушении на гауляйтера. Позже стало известно, что он выжил.

В начале августа Сальдо написал о том, что что уходит на лечение, а "обязанности" свои передает другому приспешнику агрессоров - некоему Елисееву.

5 августа русские пропагандистские СМИ сообщали о том, что херсонский гауляйтер и главный приспешник русских оккупантов в регионе Владимир Сальдо срочно госпитализирован и введен в медикаментозную кому.

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