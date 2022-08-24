"Путин всех достал": никто не выиграет от войны, поэтому стартует фаза "все против всех" – эксперт

Никто не выиграет от войны, поэтому теперь стартует фаза "все против всех", говорит политолог Олег Соскин/ Reuters, Главред

Уже нет стран, сфер, структур, компаний или людей, которые получали бы выгоду от войны России против Украины. Так или иначе уже все понесут от нее лишь потери.

Война, которая затянулась уже на шесть месяцев, становится всё большим бременем для всех. Об этом заявил директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин в интервью Главреду.

"Сейчас нет главного выгодополучателя. Война в Украине уже напрягает всех: инвесторов, страховые корпорации, суда, которые возят продукты, и т. д. Путин уже всех достал. Да, сейчас кто-то может получить монопольную прибыль, но все же видят, что кто-то получает, а они – нет, а потому появляется идея "вжарить" такому. То есть сейчас все следят не за тем, чтобы самому что-то иметь, а за тем, чтобы другой не имел", – отмечает политолог.

Поэтому, по его словам, сейчас начинается фаза "все против всех", а это еще больше приведет к минимизации прибыли.

"Кроме того, например, Россия взяла в лизинг сотни самолетов, а теперь говорит, что не вернет их. Там удивлены: "Как это, погодите... А нам что теперь делать?". Или другой пример – все самые влиятельные российские и белорусские банки отключены от SWIFT. Однако при этом стало хуже и тем, кто эти банки обслуживал и где они имели корреспондентские счета. То есть никто ничего не выиграет от войны в Украине", – говорит Олег Соскин.

По его словам, выиграть может только военно-промышленный комплекс, однако это фактически ничего не даст, ведь выливает вопрос, куда вкладывать такую прибыль.

Также ничего от этой войны не выиграли другие государства, ведь они сейчас будут страдать от нарастающей нестабильности внутри своих стран.

"Кто от всего этого выиграл? Запад? Не выиграл. Китай? Индия? Ну, что-то они выиграли, а теперь что-то и проиграют, потому что нестабильность растет внутри этих стран. Поэтому нельзя сказать, что есть какие-то выгодоприобретатели, которые всё время выигрывают от этой войны. Таких нет. Есть только те, кто успел сорвать больше", – объясняет эксперт.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от русских захватчиков. В то же время на страну-агрессора Россию ждет довольно печальная для нее судьба – в будущем это государство распадется. Это может произойти в следующие 5-7 лет, считает Данилов.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что 50 реактивных систем залпового огня HIMARS могли бы изменить ход войны. Он отметил, что стоимость одной системы HIMARS – $4 млн. стоимость 50 систем – $200 млн + боеприпасы.

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