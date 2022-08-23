Соскин о взрывах в Крыму: Зеленский хорошо так приложился сапогом в личико Путина

Олег Соскин, взрывы в Крыму / скриншот

Операция в Новофёдоровке во временно оккупированном Крыму продемонстрировала, что Украина не остановится, и полуостров должен быть возвращён.

В интервью Главреду директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин пояснил, чтоУкраине нужно было показать, что мы уже в состоянии это делать.

"Для Путина удар по аэродрому в Новофёдоровке – это колоссальный репутационный удар. Зеленский хорошо так приложился сапогом в его личико. Ведь Россия понесла серьёзные потери: несколько десятков человек погибло (видимо, лётчики и механики), уничтожены склады, самолёты и машины. Это серьёзнейший удар для всех, кто живёт на Крымском полуострове, и для российского руководства, для Кремля", - отметил эксперт.

Также Соскин подчеркнул, что руководство Украины переходит на новый уровень столкновений и готово к этому.

Взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. Первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.

До 2014 года это была база ВМС Украины. Сейчас там базируется 43-й истребительный авиационный полк РФ. В его составе находятся преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Отсюда русская армия осуществляла авианалеты и бомбардировки украинских городов.

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