"Ты ответишь за всех, кого убила ваша семья": жены оккупантов стали получать "черные метки"

В России жены солдат, участвующих в "спецоперации" Путина в Украине, начали получать предупреждения о неминуемой расплате за убийства украинцев.
В России начали паниковать жены российских оккупантов - они получают "черные метки". В посланиях неизвестные называют этих женщин "пособниками преступника" и предупреждают их о расплате.
В частности, в Сети появилось видео, на котором жена российского захватчика просит его поскорее вернуться из Украины. А все потому, что на машине она обнаружила листовку со словами: "Пособник преступника. Ты с мужем ответишь за всех, кого убила ваша семья".
Как видно на кадрах, россиянка ездила на машине, на ветровом стекле которой была прикреплена Z-свастика. Неизвестные оставили там открытку с угрозой расплаты.
Женщина, всхлипывая, берет в руки открытку и просит своего мужа-оккупанта как можно скорее возвращаться домой.
"Ванюшка, возвращайся поскорей из Украины, мне страшно", - говорит россиянка.
Отметим, не все жены российских солдат ждут их с войны. Например, недавно оккупант, который попал в плен в Украине, был вынужден уговаривать супругу пообщаться с ним по телефону. Отвечая на звонок мужа, россиянка предложила позвонить ей после 21:00, мол, сейчас она занята.
Еще одна россиянка давала неадекватные советы своему мужу. Жена российского захватчика прямым текстом призывала насиловать украинских женщин.
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