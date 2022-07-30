"Позвоните после 9-ти": жена пленного оккупанта не захотела с ним говорить

Пленный оккупант / скриншот

Российский оккупант, который попал в плен в Украине, был вынужден уговаривать жену пообщаться с ним по телефону. Отвечая на звонок мужа, россиянка предложила позвонить ей после 21:00.

Журналист Владимир Золкин позвонил женщине и сообщил, что ее муж попал в плен, сейчас находится рядом и предложил ей пообщаться с ним. Женщину новость не удивила.

"Желаю ли я поговорить? Я готова поговорить, если можно, после 9 вечера. Я на работе", - заявила она.

В разговор включился оккупант, которого ошарашил ответ жены.

"Она не поняла немного. Муж в плену. Ксюня, Оксана, я в плену!!!", - кричал захватчик в трубку.

Впоследствии женщина согласилась поговорить с мужем. Она спросила, в какой области он находится, а также сообщила, что все родные знают о том, что он в плену. Очевидно, эта новость не очень их расстроила, если для женщины работа оказалась важнее разговора с пленным оккупантом.

Читайте такжеДесантники из ВСУ "демилитаризировали" пять русских танков и захватили пленныхРанее мы писали, что путинский солдат, попавший в плен к украинским военнослужащим, сделал откровенное признание, зачем он пришел с оружием на украинскую землю. По словам военного РФ, он приехал убивать мирных людей только ради денег.

Ранее Главред писал, что оккупационные войска России украли трусы у бойца Вооруженных сил Украины и его супруги. Захватчики забрали себе и обувь.

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