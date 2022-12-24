Оккупанты РФ накрыли огнем центр Херсона: много погибших и раненых

Российские оккупанты нанесли огневой удар по центру Херсона, который ранее был освобожден Вооруженными силами Украины.
В результате среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Россияне совершили очередной террор — обстреляли центр города", - рассказал он.
Заместитель главы ОП подчеркнул, что оккупанты нанесли удар по Херсону в выходной день, когда многие люди были на улице.
"Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, многие люди на улице", - добавил Тимошенко.
Он уточнил, что уже известно как минимум о 5 погибших и 20 раненых в результате удара оккупантов по Херсону.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты нанесли массированный удар по городу Курахово Донецкой области из реактивных систем залпового огня.
В результате российского обстрела Курахово 8 человек погибли, еще 5 ранены, сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Курахово, Донецкая область. Враг обстрелял населенный пункт из реактивных систем залпового огня. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. 8 человек погибли, 5 – ранены! Информация обновляется", - написал Тимошенко.
Освобождение Херсона
Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников.
В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.
Жители Херсона невероятно счастливы даже несмотря на то, что в жизни они сталкиваются с жесткими проблемами, которые не дают им нормально жить. Дело в том, что в городе вообще нет водоснабжения и электричества. Из-за сложной ситуации местные жители были вынуждены набирать воду прямо из реки Днепр.
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