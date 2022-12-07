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Оккупанты накрыли Курахово из РСЗО: 8 человек погибли, еще 5 ранены

7 декабря 2022, 17:09
Под вражеским огнем оказались рынок, автостанция, заправки и жилые дома.
Курахово
Террористы РФ накрыли Курахово из РСЗО / t.me/tymoshenko_kyrylo

Российские оккупанты нанесли массированный удар по городу Курахово Донецкой области из реактивных систем залпового огня.

В результате российского обстрела Курахово 8 человек погибли, еще 5 ранены, сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Курахово, Донецкая область. Враг обстрелял населенный пункт из реактивных систем залпового огня. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. 8 человек погибли, 5 – ранены! Информация обновляется", - написал Тимошенко.

На убийство Россией мирных жителей в Курахово отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Террористы – нелюди. И они будут отвечать за это", - написал он в Telegram.

Оккупанты накрыли Курахово из РСЗО: 8 человек погибли, еще 5 ранены
/ Скриншот

Ракетные удары РФ по Украине

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

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