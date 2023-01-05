Новый крупнейший пакет помощи: США передадут Украине 50 мощных БМП и не только - СМИ

США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 2,85 миллиарда долларов. В этот пакет войдут мощные БМП, ракеты и боеприпасы. Об этом сообщает Reuters.
Известно, что Америка собирается предоставить около 50 боевых машин пехоты Bradley. Это изданию подтвердили два американских чиновника. Ожидается, что этот пакет помощи официально объявят в пятницу, 6 января.
По данным Al Jazeera, США также передадут Украине бронемашины HUMVEE, противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады MRAP, большое количество ракет и боеприпасы.
Что известно о внедорожниках Humvee
Humvee (известные также как HMMWV – англ. The High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) – это высокомобильные многоцелевые военные авто. Их выпускает американская компания AM General.
В США такие авто приняли на вооружение в 1980-х годах. После этого на базе автмообиля были созданы различные модифицикации, в частности – основная военная машина, легкий грузовик, автомобиль скорой, мобильные РЛС и ЗРК, инженерные и бронированные машины и тому подобное.
Военная помощь Украине
В рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.
Украина в рамках крупного пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.
Ранее стало известно, что Украина и Франция договорились о передаче нашей стране систем противовоздушной обороны.
От Германии Украина получит в качестве военной помощи 26 высокопроходных автомобилей с крюковой нагрузкой HX 8x8.
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