glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Новый крупнейший пакет помощи: США передадут Украине 50 мощных БМП и не только - СМИ

5 января 2023, 21:12
Размер нового пакета помощи, по предварительным данным, составляет 2,85 миллиарда долларов.
украинские военные, Конгресс США, БМП Bradley
США передадут Украине новый пакет помощи / Коллаж фото 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, Википедия

США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 2,85 миллиарда долларов. В этот пакет войдут мощные БМП, ракеты и боеприпасы. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что Америка собирается предоставить около 50 боевых машин пехоты Bradley. Это изданию подтвердили два американских чиновника. Ожидается, что этот пакет помощи официально объявят в пятницу, 6 января.

По данным Al Jazeera, США также передадут Украине бронемашины HUMVEE, противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады MRAP, большое количество ракет и боеприпасы.

Что известно о внедорожниках Humvee

Humvee (известные также как HMMWV – англ. The High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) – это высокомобильные многоцелевые военные авто. Их выпускает американская компания AM General.

В США такие авто приняли на вооружение в 1980-х годах. После этого на базе автмообиля были созданы различные модифицикации, в частности – основная военная машина, легкий грузовик, автомобиль скорой, мобильные РЛС и ЗРК, инженерные и бронированные машины и тому подобное.

Военная помощь Украине

В рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Украина в рамках крупного пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Ранее стало известно, что Украина и Франция договорились о передаче нашей стране систем противовоздушной обороны.

От Германии Украина получит в качестве военной помощи 26 высокопроходных автомобилей с крюковой нагрузкой HX 8x8.

Другие новости:

война в Украине военная помощь вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:18

Путин может устроить ядерные провокации: в ГУР рассказали, какие территории рассматривает диктатор

21:15

России хватит ресурсов на полтора года войны, но она не закончится, пока Путин у власти - ГудковВидео

21:12

Новый крупнейший пакет помощи: США передадут Украине 50 мощных БМП и не только - СМИВидео

21:10

"Начнут нашествие": астролог назвала 2 очень опасных города в январе и поворотную дату для УкраиныВидео

20:44

В РФ начнется гражданская война, кремлевские элиты уже к этому готовятся - ПионтковскийВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:31

"Все, пошла жара": россияне в ужасе "затравили" Путина за указ ввести "режим прекращения огня"Видео

20:28

Магнит для сильного пола в шикарной обертке: 6 женских имен, чьих обладательниц мужчины боготворят

20:25

ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам: уничтожены дорогущие Су-25 и Ми-8

19:52

Масштабного наступления с территории Беларуси точно не будет: полковник назвал план РоссииВидео

Реклама
19:51

"Тошнит от стыда": Ефросинина распекла на все корки Повалий за "Червону руту" на росТВВидео

19:48

Всемирно известная итальянская модель полностью удалила молочные железы

19:40

Геннадий Гудков. России хватит ресурсов на полтора года войныВидеоблоги

19:40

"Пусть забирают свой хлам и отправляются на Россию": Данилов резко ответил на "перемирие" ПутинаВидео

19:30

Святвечер 2023: красивые стихи и теплые слова для ваших родных

19:19

Никакого "перемирия" не будетмнение

19:16

"5% на то, что перемирие будет": эксперт пояснил, что на самом деле означает заявление КремляВидео

19:09

"Прекращение огня на Рождество": игра Путина в договороспособность началасьмнение

19:07

"В ход пошли стандартные уловки": в ОП ответили на "рождественское перемирие" от РоссииВидео

19:03

В Украине стало сложнее получить водительские права: что поменялось

19:02

Собчак пожалела Газманова и Меладзе после скандальной вечеринки в Дубае: "Умерьте чекистскую кровь"

Реклама
18:54

На Украину надвигается еще одна "напасть": погода устроит катастрофуВидео

18:45

И российским, и американским, и украинским политикам выгодно затягивание войны: Свитан назвал причинуВидео

18:26

У Байдена не ждут скорой победы Украины на востоке над Россией - Sky NewsВидео

18:22

Медведев забился в истерике из-за военной помощи Украине и с пеной у рта угрожал НАТОВидео

18:00

"От Брянска до Ростова": линия фронта растянется, а война может длиться 10 лет - СвитанВидео

18:00

Почему нельзя спать в носках даже в лютую холодрыгу: старая примета и врачебный запретВидео

17:54

В Украине "заскакали" цены на мясо: какое именно подорожалоВидео

17:50

Все будет очень вкусно: когда и как нужно солить картофель, чтобы не испортить блюдоВидео

17:42

Слава Демин раскрыл откровенные подробности романа с известной ведущей

17:30

Гороскоп Таро на 2023 год: Рыбам – проблемы с доверием, Близнецам – свобода, Овнам - выгораниеВидео

17:16

В России пропала без вести Валюха из "Сватов" Татьяна Кравченко

17:15

Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огняВидео

17:07

Украинофоб Михалков попал в больницу, состояние тяжелое

17:04

Принц Гарри сделал неожиданное признание о королевской семьеВидео

17:00

С наступающим Рождеством – душевные поздравления и открытки в преддверии светлого праздника

16:59

Война может затянуться до 2024 года: Свитан назвал виновныхВидео

16:43

ВСУ ликвидировали российского майора-трансвестита

16:40

ВСУ приближаются: у Зеленского говорят, что "сухопутный коридор" в Крым уже на линии огняВидео

16:30

Штопор не понадобится: 4 простейших способа открыть бутылку вина

16:30

Совместимость знаков Зодиака в любви: они идеально подходят друг другу

Реклама
16:25

Прокричал во всю мочь: Галкин воскликнул "Героям слава" на концерте

16:23

Никакой химии и вреда для волос: как осветлить пряди домашними средствамиВидео

16:19

Эрдоган потребовал от Путина немедленно прекратить огонь в УкраинеВидео

16:08

Принц Гарри и принц Уильям подрались из-за Меган Маркл - герцог Сассекский раскрыл подробности

16:02

Как проверить качество стирального порошка с помощью куриного яйца: вы будете удивлены

15:58

"Рождественское перемирие": РФ убила на Херсонщине семью с 12-летним ребенкомВидео

15:43

Уникальный рецепт узвара на Рождество: что нужно добавить в напиток, чтобы он стал безумно вкуснымВидео

15:24

Украинцам в январе пересчитают квитанции за газ: кто имеет право на скидкуВидео

15:20

Самый светлый день месяца: приметы на 6 января и что нельзя делать в Святой вечерВидео

15:00

Гороскоп на завтра 6 января: Львам – прощание с тревогами, Весам – знакомство, Водолеям – творчествоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять