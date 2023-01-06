Тяжелая техника Запада усилит мощь ВСУ, но точку на войсках РФ поставят ракеты ATACMS – Подоляк

БМП Bradley, Marder и AMX усилят наступательные возможности армии Украины, теперь Киев будет ждать получения танков Leopard, сказал Михаил Подоляк.

Точку в демилитаризации России поставят ATACMS и аналоги - Подоляк / Коллаж Офис президента, Википедия

США, Франция и Германия приняли мощные решения по военной поддержке Украины. Передача нескольких батарей ЗРК Patriot усилит обороноспособность и защиту воздушного пространства. Поставки БМП Bradley, Marder и AMX укрепят наступательный потенциал ВСУ. Однако точку в демилитаризации агрессора России поставят ракеты ATACMS. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он поприветствовал решение союзников Украины – США, Франции и Германии – поставить Украине боевые машины пехоты Bradley, Marder и AMX.

Также советник главы ОП отметил, что передача Украине нескольких батарей зенитных ракетных комплексов Patriot поспособствует укреплению обороны и закрытию неба.

Кроме того, боевые машины пехоты, поставленные Вашингтоном, Парижем и Берлином, усилят наступательный потенциал. Теперь Украина будет ждать танки Leopard.

Однако, по мнению чиновника, точку в демилитаризации страны-агрессора России поставит предоставление ракет ATACMS и их аналогов.

"Точку в демилитаризации России поставят ATACMS и аналоги", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Военная помощь США, Франции и Германии Украине

5 января прошли телефонные переговоры президента США Джо Байдена с немецким канцлером Олафом Шольцем. Стороны выразили свою готовность оказывать поддержку Украине столько, сколько это потребуется. Вашингтон передаст Киеву БМП M2 Bradley, а Германия – Marder. При этом Берлин поставит еще одну батарею ЗРК Patriot.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получит дополнительную батарею ЗРК Patriot и мощную бронетехнику от союзников. Украинский гарант поблагодарил Германию, чья военная техника оказала решающее значение в перехвате российских ракет.

Председатель оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман сказала, что после передачи Украине БМП Marder следует ожидать поставок Киеву танков Leopard. Она подчеркнула, что позитивные сдвиги в вопросах передачи оружия Украине являются результатом изменения позиции правительства Германии.

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