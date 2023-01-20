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ВСУ уничтожили комбрига-артиллериста оккупантов – полковника РФ

20 января 2023, 09:53
Украинские воины ликвидировали начальника ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии РФ.
Георгий Шуваев
Георгий Шуваев / t.me/a_shtirlitz

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера оккупационных войск РФ.

О результативных действиях защитников Украины сообщает в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По его данным, украинские воины ликвидировали начальника ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии, командира 288 артиллерийской бригады российских оккупантов полковника Георгия Шуваева.

"Штирлиц" также опубликовал фотографию уничтоженного офицера РФ.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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